'थप्पड़ मार देता', फरहाना पर आया गौरव के पिता को गुस्सा, इस बात से हुए थे नाराज

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के पिता ने फरहाना भट्ट के साथ हुए विवाद पर गुस्सा जताया. उन्होंने बताया कि गौरव की जिद और मेहनत ने उन्हें जीत दिलाई. परिवार गौरव की इस जीत से बेहद खुश है.

गौरव खन्ना के पिता ने की बेटे की तारीफ (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना बने हैं. रियलिटी शो जीतने के बाद गौरव को फैंस और सेलेब्स बधाई दे रहे हैं. उनका जीतना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि गौरव ने बिना किसी लड़ाई, गाली गलौच, फेक ड्रामा क्रिएट किए अपनी जर्नी पूरी की. उन्होंने शांत रहकर गेम खेला और इसे जीता भी.

फरहाना से नाराज गौरव के पिता

गौरव की इस जीत से उनके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं है. एक्टर के पापा ने उनके बिग बॉस गेम और फरहाना भट्ट संग लड़ाई पर रिएक्ट किया. IANS हिंदी संग बातचीत में गौरव के पिता ने कहा- सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आया था तब फरहाना ने उसे कहा था तुम कहां के टीवी सुपरस्टार हो. क्या कर लोगे तुम. तब गौरव ने उसे बताया कि वो करके दिखाएगा. उस वक्त गौरव के गले की नसें फूल गई थीं. मुझे बहुत गुस्सा आया था. मैं अगर वहां पर होता तो शायद थप्पड़ मार देता.

''मुझे पहले गौरव को वहां पर गेम खेलता देख मजा नहीं आ रहा था. मैं सोच रहा था वो कैसे करेगा. वहां आपस में काफी लड़ाई झगड़े होते हैं. लेकिन जैसे-जैसे गौरव की जर्नी आगे बढ़ी वो अच्छा खेलता गया. फिर मुझे बेटे को देखने में मजा आने लगा. मैंने सोचा शायद ये कर लेगा. वो शो में कूल बनकर रहा. ''

जिद्दी हैं गौरव खन्ना

गौरव के पिता ने कहा कि उनके बेटे को बहुत उम्मीदें रहती हैं. वो बहुत जिद्दी है. वो जो सोच लेता है करता है. वो उसके नेचर में है. जैसे गौरव मास्टरशेफ जीता था. उसने बहुत मेहनत की थी. उसने सोच लिया था मैंने जीतना है तो वो जीता. मुझे भी लगता था कि बिग बॉस भी शायद जीत जाए. गौरव के पिता ने जीशान, बसीर अली, अभिषेक की लड़ाइयों को कॉलआउट किया. वो कहते हैं- उनकी लड़ाई देखकर मुझे लगा कि पता नहीं गौरव कैसे करेगा. उसे खुद ही मैनेज करना था. क्योंकि उसका साथ देने के लिए हम वहां पर नहीं थे. 

गौरव की मां ने कहा कि पहले उन्होंने बेटे को रियलिटी शो में जाने से मना किया था. क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच नहीं करता था. लेकिन शो में उसने डीसेंट खेला. वो कायदे से रहा. कोई सीमा नहीं लांघी, ना ही किसी को भला बुरा कहा. जैसा गौरव घर में रहता है वैसा ही शो में रहा. गौरव की मां ने बताया कि उनका बेटा बचपन से जिद्दी रहा है. उसे जो चाहिए होता था वो करके छोड़ता था. 

