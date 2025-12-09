scorecardresearch
 
'खूबसूरत दिखने के लिए ड्रग्स ले रहे एक्टर्स', बोलीं हॉलीवुड स्टार, बताया कितना खतरनाक है ये ट्रेंड

केट विंसलेट ने हॉलीवुड के खतरनाक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, वेट-लॉस ड्रग्स, प्लास्टिक सर्जरी और सोशल मीडिया के दबाव की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि- हर कोई आजकल वेट लॉस ड्रग्स पर है जो कि गलत है. कभी-कभी लगता है हालात सुधर गए लेकिन फिर असलियत सामने आ जाती है.

केट विंसलेट की कॉस्मेटिक सर्जरी को ना (Photo: AFP)
हॉलीवुड एक डराने वाली जगह है. यहां एक्टर्स को उनकी हर चीज पर असुरक्षित महसूस कराया जाता है. उनके कपड़ों से लेकर उनकी फिटनेस रूटीन तक. कई लोग सिर्फ फिट-इन होने के लिए हद से ज्यादा कदम उठा लेते हैं. ऐसा टाइटैनिक फेम पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस केट विंसलेट का मानना है. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की इनसोक्योरिटीज पर खुलकर बात की और कहा कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे यंग एक्टर्स वजन घटाने वाली दवाओं और प्लास्टिक सर्जरी पर निर्भर हो रहे हैं.

वेट लॉस और ब्यूटी ड्रग्स पर डिपेंड एक्टर्स

ऑस्कर विनर एक्ट्रेस ने एक्टर्स को किस तरह की ब्यूटी स्टैंडर्ड का सामना करना पड़ता है पर अपनी राय दी. उन्होंने युवा एक्टर्स की आलोचना की कि वो इंस्टाग्राम के लाइक्स और हमेशा अलग दिखने की चाह में फंस जाते हैं. 

संडे टाइम्स बातचीत में केट बोलीं- अगर किसी इंसान का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी शक्ल-सूरत पर टिका हो, तो ये डरावना है. और अजीब भी. कभी लगता है कि हालत बेहतर हो रही है, जब मैं एक्ट्रेसेस को अपने मन मुताबिक कपड़े पहनते और अपने शरीर को अपनाते देखती हूं. लेकिन दूसरी तरफ, बहुत सारे लोग वेट-लॉस ड्रग्स पर हैं. ये सब बहुत उलझा हुआ है.

एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि लोगों को इसकी परवाह है कि वो अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं. बस दिखने में बेहतर लगने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं.

केट बोलीं- कुछ लोग खुद को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग हर तरह से खुद को बदलने पर तुले हैं. और क्या उन्हें पता भी है कि वो अपने शरीर में क्या भर रहे हैं? अपनी सेहत को इस तरह अनदेखा करना डरावना है. ये मुझे पहले से ज्यादा परेशान करता है. बाहर हालत वाकई में गड़बड़ है.

हॉलीवुड का डरावना सच!

केट ने ये भी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं है. कई महिलाएं जवान दिखने के लिए बोटॉक्स और लिप फिलर्स के लिए पैसे जोड़ती रहती हैं. वो बोलीं- ये आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में. मैं जिन सबसे खूबसूरत औरतों को जानती हूं, उनकी उम्र 70 से ज्यादा है. और दुख इस बात का है कि आज की यंग महिलाएं असली खूबसूरती को समझ ही नहीं पातीं.

ये पहली बार नहीं है जब केट ने ब्यूटी स्टैंडर्ड पर खुलकर बात की हो. टाइटैनिक के रिलीज के समय, अवॉर्ड सीजन में उनके कपड़ों और वजन को लेकर उनकी आलोचना की गई थी. 60 Minutes को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि- ये बिल्कुल भयानक था. कैसी सोच होगी उन लोगों की जो एक यंग एक्ट्रेस के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो सिर्फ सीखने और समझने की कोशिश कर रही थी?

