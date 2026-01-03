scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: ‘धुरंधर’ इतिहास रचने के लिए तैयार, बिना कपड़ों के एक्ट्रेस ने शूट किया इंटीमेट सीन

शनिवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास बनने वाली है. वहीं 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' एक्ट्रेस सयानी गुप्ता ने अपने इंटीमेट सीन की कहानी बताई, जो काफी वायरल हो रही है.

Advertisement
X
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (Photo: Social Media)
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (Photo: Social Media)

शनिवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. बॉलीवुड की खबरों ने आज काफी सुर्खियां बटोरी. फिल्म 'धुरंधर' जो पिछले एक महीने से थिएटर्स में लगी हुई है, उसने शुक्रवार को अपना पहला ड्रॉप देखा. लेकिन तबतक इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन्स काफी आगे पहुंच चुके थे. रणवीर सिंह की फिल्म इतिहास बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है. 800 करोड़ का आंकड़ा अब इसके लिए ज्यादा दूर नहीं.

वहीं, एक्ट्रेस सयानी गुप्ता जिन्हें प्राइम वीडियो की सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में देखा जाता है, उनका कहना है कि उन्होंने एक बार बिना कपड़ों के इंटीमेट सीन दिया था, जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं झिझकी थीं. उस सीन की शूटिंग भी काफी जल्द ही खत्म हुई थी.

'11 लाख महीना-प्रॉपर्टी दूंगा...', VVIP शख्स ने दिया तीसरी पत्नी बनने का ऑफर, एक्ट्रेस ने ठुकराया

सम्बंधित ख़बरें

ayaan agnihotri and tina rijhwani engagement
सलमान के भांजे ने रचाई सगाई, गर्लफ्रेंड को किया Kiss, मलाइका ने लुटाया प्यार
karan johar directing massive family drama
K3G 2 लेकर आ रहे करण जौहर, फैमिली ड्रामा को खुद करेंगे डायरेक्ट?
Ashish Vidyarthi Rupali Barua Accident
आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी का हुआ एक्सीडेंट, एक्टर ने शेयर किया हेल्थ अपडेट
Malaysian Actress Amy Nur Tinie
'11 लाख महीना-प्रॉपर्टी दूंगा...', VVIP शख्स ने दिया तीसरी पत्नी बनने का ऑफर, एक्ट्रेस ने ठुकराया
aasif sheikh and saumya tandon
'धुरंधर' में गोरी मेम का कमाल, 'भाबीजी' के विभूति ने की तारीफ

मलेशियाई एक्ट्रेस एमी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक हैरान करने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें एक वीवीआईपी शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी बनने का ऑफर दिया था, जिसे एक्ट्रेस ने ठुकरा दिया.

आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी का हुआ एक्सीडेंट, एक्टर ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट

एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ गुवाहाटी में देर रात हुए एक एक्सीडेंट में मामूली रूप से घायल हो गए. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हेल्थ अपडेट दिया है.

Advertisement

करोड़पति सिंगर की दुल्हन बनेगी कृति सेनन की छोटी बहन, BF ने यॉट पर किया प्रपोज, की सगाई

बधाई हो...! कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और मशहूर सिंगर स्टेबिन संग संग सगाई कर ली है. सिंगर ने एक्ट्रेस को एक यॉट पर प्रपोज किया और एक शानदार रिंग भी पहनाई.

‘धुरंधर’ इतिहास रचने के लिए तैयार… 800 करोड़ पार ले जाएगा शनिवार

'धुरंधर' का कलेक्शन 28 दिन बाद पहली बार 10 करोड़ के नीचे गया है.  मगर फिल्म का भौकाल देखिए... ये भी 29वें दिन कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड है. अब शनिवार को रणवीर सिंह की फिल्म वो ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने जा रही है जिसका इंतजार पूरे बॉलीवुड को था. 

बिना कपड़ों के एक्ट्रेस ने शूट किया इंटीमेट सीन, नहीं की शर्म, बोली- 2 कैमरे लगे थे...

एक्ट्रेस सयानी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कैमरे पर इंटीमेट सीन कैसे शूट किया. फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में वो कहती हैं- मैं दो कैमरे के सामने न्यूड थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement