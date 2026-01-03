आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी का हुआ एक्सीडेंट, एक्टर ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ शुक्रवार देर रात गुवाहाटी के जू रोड इलाके में हुए एक सड़क हादसे में घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक कपल रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे. उसी दौरान सड़क पार करते समय ये हादसा हो गया.

हालांकि एक्टर आशीष विद्यार्थी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी और पत्नी की सलामती की जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दोनों सुरक्षित हैं और रिकवरी कर रहे हैं, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली.

कैसे हुआ ये हादसा?

यह घटना उस वक्त हुई जब आशीष विद्यार्थी और रूपाली बरुआ रात का खाना खाकर पैदल सड़क पार कर रहे थे. उसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसा होते ही वहां मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी.

इमरजेंसी सेवाओं ने भी बिना देर किए कार्रवाई की और कपल को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं, टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल सवार को भी इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया है.

एक्टर ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में बात करते हुए आशीष ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है. उन्होंने साफ किया कि रूपाली को केवल एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की निगरानी (Medical Observation) में रखा गया है. उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है और वे डॉक्टरों की देखरेख में धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं. एक्टर ने फैंस को भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और वे जल्द ही सामान्य हो जाएंगे.

वहीं इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में एक्टर ने अपनी सेहत का हाल भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं. राहत की बात यह है कि वे सामान्य रूप से चल-फिर पा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं. उन्होंने मुश्किल समय में साथ खड़े रहने और चिंता जताने के लिए अपने सभी शुभचिंतकों और फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया.

आशीष विद्यार्थी ने केवल अपना ही नहीं बल्कि उस मोटरसाइकिल सवार का भी अपडेट दिया. जिससे उनकी टक्कर हुई थी. उन्होंने बताया कि उनकी पुलिस से बात हुई है और जानकारी मिली है कि राइडर को अब होश आ गया है. इसके साथ ही एक्टर ने हादसे के तुरंत बाद मदद के लिए पहुंचने वाले स्थानियों, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की जमकर तारीफ की और उनका धन्यवाद किया.

