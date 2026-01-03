scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी का हुआ एक्सीडेंट, एक्टर ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट

एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ गुवाहाटी में देर रात हुए एक एक्सीडेंट में मामूली रूप से घायल हो गए. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हेल्थ अपडेट दिया है.

Advertisement
X
एक्टर आशीष विद्यार्थी का एक्सीडेंट (Photo: Instagram/ashishvidyarthi1)
एक्टर आशीष विद्यार्थी का एक्सीडेंट (Photo: Instagram/ashishvidyarthi1)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ शुक्रवार देर रात गुवाहाटी के जू रोड इलाके में हुए एक सड़क हादसे में घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक कपल रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे. उसी दौरान सड़क पार करते समय ये हादसा हो गया.

हालांकि एक्टर आशीष विद्यार्थी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी और पत्नी की सलामती की जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दोनों सुरक्षित हैं और रिकवरी कर रहे हैं, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली.

कैसे हुआ ये हादसा?
यह घटना उस वक्त हुई जब आशीष विद्यार्थी और रूपाली बरुआ रात का खाना खाकर पैदल सड़क पार कर रहे थे. उसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसा होते ही वहां मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

ashish vidyarthi news
दूसरी शादी करने पर क्या बोले आशीष विद्यार्थी?
Ashish Vidyarthi
57 साल के पति से क्यों अलग हुईं एक्ट्रेस?
ashish vidyarthi
50 के पार कैसे जिएं लाइफ? उम्र की अड़चनों पर बोला एक्टर
ashish vidyarthi enjoys romantic dinner date with her second wife
दूसरी पत्नी संग 57 साल के एक्टर की रोमांटिक डिनर डेट
ashish vidyarthi
दूसरी पत्नी ने बदली 57 साल के एक्टर की लाइफ

इमरजेंसी सेवाओं ने भी बिना देर किए कार्रवाई की और कपल को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं, टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल सवार को भी इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया है.

Advertisement

एक्टर ने शेयर किया हेल्थ अपडेट
अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में बात करते हुए आशीष ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है. उन्होंने साफ किया कि रूपाली को केवल एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की निगरानी (Medical Observation) में रखा गया है. उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है और वे डॉक्टरों की देखरेख में धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं. एक्टर ने फैंस को भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और वे जल्द ही सामान्य हो जाएंगे.

वहीं इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में एक्टर ने अपनी सेहत का हाल भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं. राहत की बात यह है कि वे सामान्य रूप से चल-फिर पा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं. उन्होंने मुश्किल समय में साथ खड़े रहने और चिंता जताने के लिए अपने सभी शुभचिंतकों और फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया.

आशीष विद्यार्थी ने केवल अपना ही नहीं बल्कि उस मोटरसाइकिल सवार का भी अपडेट दिया. जिससे उनकी टक्कर हुई थी. उन्होंने बताया कि उनकी पुलिस से बात हुई है और जानकारी मिली है कि राइडर को अब होश आ गया है. इसके साथ ही एक्टर ने हादसे के तुरंत बाद मदद के लिए पहुंचने वाले स्थानियों, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की जमकर तारीफ की और उनका धन्यवाद किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement