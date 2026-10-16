स्टैंडअप कॉमेडियंस पर बड़ी कार्रवाई, अश्लील बातें बोलना पड़ा महंगा, महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा समन

लोकप्रिय कॉमेडियन हर्ष गुजराल और मधुर विरली को महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉमेडी शो में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है.

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दोनों कॉमेडियनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने पेश होने को कहा गया है. एक अधिकारी ने बताया कि एक महिला की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने जांच शुरू की है. अभी यह साफ नहीं है कि किस जोक या स्टैंड-अप परफॉरमेंस की वजह से यह शिकायत दर्ज कराई गई है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कॉमेडियनों और डिजिटल क्रिएटर्स द्वारा शेयर किए जाने वाले कथित अश्लील कंटेंट की कड़ी जांच हो रही है. महाराष्ट्र साइबर सेल ने पहले भी विवादित कॉमेडी कंटेंट से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियनों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को लेकर की गई कानूनी कार्यवाही भी शामिल है.

फरवरी 2025 में, कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में की गई टिप्पणियों को लेकर काफी विवाद हुआ था. इसके चलते शो के कंटेंट की कानूनी जांच हुई और काफी आलोचना भी की गई. प्रणित मोरे, अपूर्वा मुखिजा और रणवीर अल्लाहबादिया जैसे कई अन्य कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने अलग-अलग शो और एक्ट्स में की गई टिप्पणियों के कारण जांच के दायरे में आ चुके हैं.

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कौन हैं हर्ष गुजराल?

स्टैंड-अप कॉमेडी के अलावा, गुजराल ने फिल्मों और टेलीविजन में भी काम किया है. उन्होंने 2025 की कॉमेडी फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में रेहान कुरैशी का किरदार निभाया था, जिसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह भी थे. वह 'द कपिल शर्मा शो' और 'मैडनेस मचायेंगे - इंडिया को हसायेंगे' जैसे शो में भी नजर आ चुके हैं, और 'द ट्रेटर्स' तथा 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुके हैं.

वहीं, जून 2026 में मधुर विरली को तब भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब उनके स्टैंड-अप शो 'लव एंड लेटेक्स' का एक पुराना क्लिप ऑनलाइन सामने आया. इस क्लिप में रेप (बलात्कार) को लेकर एक जोक था, जिसकी काफी आलोचना हुई.

इसके जवाब में, कॉमेडियन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि शो के दौरान ही उन्हें एहसास हो गया था कि वह जोक अनुचित था, और उन्होंने उस हिस्से को तभी हटा दिया था. उन्होंने यह भी माना कि संवेदनशील विषयों पर बात करते समय अधिक सावधानी और समझदारी बरतने की जरूरत होती है.

गुजराल और विरली में से किसी ने भी अभी तक इस समन पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. इस मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.

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