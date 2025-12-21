scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: 'नन्हे राजकुमार' से अबतक नहीं मिलीं भारती, बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर बोली एक्ट्रेस

संडे के दिन टेलीविजन की दुनिया से कई बड़ी खबरें सामने आईं. भारती सिंह ने अपने नए व्लॉग में बताया कि वो अभी तक अपने न्यूबॉर्न बेबी काजू से नहीं मिली हैं. टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ हुई मॉब लिंचिंग पर रिएक्ट किया है.

Advertisement
X
भारती सिंह (Credit: Instagram/@bharti.laughterqueen)
भारती सिंह (Credit: Instagram/@bharti.laughterqueen)

मनोरंजन की दुनिया से कुछ टॉप खबरें लेकर फिर से हाजिर हैं. रोज की तरह आज संडे के दिन भी बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी कुछ हुआ. कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में खुलासा किया कि डिलीवरी के बाद, वो अपने न्यूबॉर्न बेबी से नहीं मिल पाई हैं. हॉस्पिटल के बेड से उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

वहीं, टेलीविजन एक्ट्रेस फलक नाज ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें वो बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग मामले पर गुस्सा होती नजर आईं. 

यश की 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का जारी हुआ फर्स्ट लुक, आंखों से बहते दिखे आंसू

सम्बंधित ख़बरें

Bharti Singh becomes mother second time
41 की उम्र में दूसरी बार मां बन गईं भारती सिंह, पकड़ा गया आल‍िया भट्ट का झूठ!
Bharti Singh Harsh Limbachiyaa (Photo: Instagram/@bharti.laughterqueen)
भारती सिंह फिर बनीं मां, कितने साल बाद आया दूसरा बेटा? जानें आइडियल गैप
Bharti Singh
41 की उम्र में Bharti Singh ने दिया बेटे को दिया!
Bharti Singh
बधाई हो! 41 की उम्र में दूसरी बार मां बन गईं भारती सिंह, बेटे को दिया जन्म
Bharti Singh
भारती ने किया आयशा को बॉडीशेम! कपिल हुए हैरान, यूजर्स भी नाराज

कियारा आडवाणी जल्द 'केजीएफ' वाले यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी. उनका फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

'रणवीर अच्छे एक्टर हैं', धुरंधर की तारीफ कर बोले मुकेश खन्ना, देंगे शक्तिमान को मंजूरी?

मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की और इसे कम्प्लीट मास एंटरटेनर बताया. साथ ही मुकेश ने बताया कि उन्हें रणवीर सिंह की एक्टिंग कितनी पसंद आई. उन्होंने इसी के साथ शक्तिमान की विरासत का भी जिक्र किया. 

लंबे बाल, घनी दाढ़ी-मूंछों में अक्षय कुमार, बदला अंदाज देख चौंके फैंस, चर्चा में इंटेंस लुक

Advertisement

अक्षय कुमार का एक लुक सोशल मीडिया पर वायरल है. कहा जा रहा है कि एक्टर का ये लुक उनकी फिल्म 'हैवान' से है. जिसमें उनकी बढ़ी दाढ़ी और लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं.

'अतीत में जो किया, उसके लिए शर्म नहीं', हेटर्स को सनी लियोनी का जवाब, बोलीं- पछतावा...

सनी लियोनी ने अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया. उन्होंने ट्रोल्स से कहा कि उन्हें अपने अतीत में किए कामों का कोई पछतावा नहीं है. वो उन सभी चीजों के लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हैं.

न शादी की- न बच्चे, सुकून में 47 साल की एक्ट्रेस, बोली- निभाने वाला नहीं मिला...

काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने अपनी सिंगल लाइफ पर बात की. उन्होंने बताया वो शादी में विश्वास रखती हैं, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं. एक्ट्रेस को जब निभाने वाला कोई मिलेगा, तो वो शादी कर लेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement