'रणवीर अच्छे एक्टर हैं', धुरंधर की तारीफ कर बोले मुकेश खन्ना, देंगे शक्तिमान को मंजूरी?

मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की और इसे कम्प्लीट मास एंटरटेनर बताया. साथ ही मुकेश ने बताया कि उन्हें रणवीर सिंह की एक्टिंग कितनी पसंद आई. उन्होंने इसी के साथ शक्तिमान की विरासत का भी जिक्र किया.

मुकेश खन्ना को पसंद आई धुरंधर (Photo: Screengrab/Instagram @ranveersingh)
अक्सर बेबाक बयान देने वाले एक्टर मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ का खुलकर सपोर्ट किया है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी इस फिल्म को लेकर मुकेश ने अपने यूट्यूब रिव्यू में न सिर्फ तारीफ की, बल्कि इसे कम्प्लीट, कमर्शियल और आम जनता के लिए बनी फिल्म बताया. उन्होंने फिल्म शक्तिमान और रणवीर सिंह को लेकर भी बात की.

बेस्ट है धुरंधर

व्लॉग में मुकेश खन्ना ने कहा कि धुरंधर उन दुर्लभ फिल्मों में से है, जहां हर पहलू मजबूती से जुड़ता है. वो बोले- परफेक्ट फिल्म, कमर्शियल फिल्म और ऐसी फिल्म जो जनता को हिट करेगी. एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्शन हो या राइटिंग, हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट दिया है. इसलिए इसे हर मायने में ‘धुरंधर’ कहा जा सकता है.'

उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर और पूरी टीम की भी सराहना की और कहा कि फिल्म की मजबूत कहानी और विजन इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

अक्षय खन्ना की खास तारीफ

फिल्म में सभी कलाकारों के बीच अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस पर मुकेश खन्ना ने सबसे ज्यादा जोर दिया. वो बोले- जिस एक्टर की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, वो हैं अक्षय खन्ना. वो बहुत कम फिल्में करते हैं. कभी हीरो थे, कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं, लेकिन हर फिल्म में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. इस फिल्म में तो उन्होंने छाप ही नहीं छोड़ी, बल्कि पूरी कॉम्पिटिशन खा ली.

सिनेमा के इतिहास का जिक्र करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि कई बार विलेन ही फिल्म की जान बन जाते हैं. मुकेश ने कहा- बहुत कम फिल्में होती हैं जहां विलेन की तारीफ हीरो से ज्यादा होती है. उन्होंने कहा और उदाहरण दिया कि आज भी गब्बर सिंह का डायलॉग ‘कितने आदमी थे’ लोगों को याद है.

रणवीर सिंह और शक्तिमान विवाद पर सफाई

इसी के साथ मुकेश ने रणवीर सिंह और शक्तिमान को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा का भी जिक्र किया. वो बोले- हां, मैं धुरंधर के हीरो रणवीर सिंह की तारीफ करना चाहूंगा. आप कहेंगे, आपने उन्हें शक्तिमान नहीं बनने दिया. मैंने उन्हें शक्तिमान का रोल भले ही न दिया हो, लेकिन वो एक अच्छे एक्टर हैं. 

रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस पर बात करते हुए मुकेश ने कहा- इस फिल्म में उनकी एनर्जी कमाल की है. आंखों में गंभीरता है, क्योंकि किरदार भारत से पाकिस्तान पहुंचता है और वहां की दुनिया में खुद को ढालता है. उन्होंने ये भी जोड़ा कि किरदार को धीरे-धीरे ग्रो करने के लिए डिजाइन किया गया है और सीक्वल में इसकी पूरी कहानी सामने आएगी.

अपनी विरासत पर क्या बोले मुकेश खन्ना

अपने करियर को याद करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि मजबूत स्क्रिप्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं. अगर राइटर्स और डायरेक्टर ने वैसा विजन न दिया होता, तो मैं कभी शक्तिमान नहीं बन पाता. उन्होंने ये भी दोहराया कि वो फिर से शक्तिमान के रूप में वापसी करेंगे और उनका मकसद नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाना है.

मुकेश खन्ना की वजह से ही रणवीर सिंह की शक्तिमान पर होल्ड लगा हुआ है. एक्टर कई दफा मुकेश को मनाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन मुकेश को रणवीर सिंह शक्तिमान किरदार के लिए सूटेबल नहीं लगते. इसलिए वो मना कर चुके हैं. इस वजह से फिल्म भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है.

