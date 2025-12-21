यश की 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का जारी हुआ फर्स्ट लुक, आंखों से बहते दिखे आंसू

साउथ के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक लंबे वक्स से काफी सुर्खियों में है. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छा खासा बज बना हुआ है. कुछ वक्त पहले ही मूवी से यश का फर्स्ट लुक रिवील किया गया था. जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. अब इसकी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का लुक जारी कर दिया है.

बता दें कि मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' दूसरी फिल्म है. इससे पहले वॉर 2 में की शूटिंग भी एक्ट्रेस कर रही थीं. अब जल्द ही वो यश के साथ 2026 में वापसी करने को तैयार है.

कियारा का दिखा दमदार अंदाज

मेकर्स की तरफ से जारी किए गए फर्स्ट लुक में कियारा का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है. फैंस को उनका लुक काफी एक्साइटेड कर रहा है. एक्ट्रेस ने पोस्टर में काले रंग का ऑफ-शोल्डर, थाई-हाई स्लिट गाउन में डांस फ्लोर पर स्पॉटलाइच के बीच खड़ी है और काफी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही है. उनकी आंखों से आंसू भी बहते हुए दिख रहे हैं. हालांकि फैंस उनके लुक की तुलना डीसी कैरेक्टर हार्ली क्विन से कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म 'टॉक्सिक' को गीथू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. यश और कियारा के अलावा, इसमें तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी हैं. फिल्म को एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शूट किया गया है और यह 19 मार्च, 2026 को ईद के मौके पर छह भाषाओं में रिलीज होने वाली है.

खास बात ये है कि इस फिल्म का क्लैश रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' से होगा. इस फिल्म का पहला पार्ट इस समय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहा है. महज 15 दिन में ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा कमाई में पार कर चुका है.

