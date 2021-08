Neeraj Chopra ने Olympic में जीता गोल्ड, क्यों वायरल हुई अक्षय कुमार की तस्वीर? एक्टर ने किया रिएक्ट

भारत की ओर से टोक्टो ओलंपिक्स में एकलौता गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा सुर्खियों में हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं. लोग अपने-अपने अंदाज में उन्हें विश कर रहे हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी चीज पर मीम्स भी बनते देर नहीं लगती. नीरज चोपड़ा की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें वे हाथ में भाला लिए हुए हैं. अब इसी से तुलना करते हुए अक्षय कुमार की भी एक फोटो वायरल हो रही है. ये फोटो उनकी एक पुरानी फिल्म की है. अब इस पर अक्षय का रिएक्शन भी आ गया है.

अक्षय के पुराने लुक से नीरज की तुलना

अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध से उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वे हाथ में एक डंडा लिए नजर आ रहे हैं. उनके बाल लंबे हैं और उनका लुक भी थोड़ा-थोड़ा नीरज चोपड़ा से मिल रहा है. कई सारे फैंस कह रहे हैं कि अगर नीरज चोपड़ा की बायोपिक बनती है तो उसमें अक्षय कुमार लीड रोल प्ले कर सकते हैं. अपनी अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम के प्रमोशन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अक्षय ने इस बारे में बात की. उन्होंने कहा कि- मुझे लगता है कि ये फनी है. मैंने भी अपनी फोटो देखी जिसमें मैं एक स्टिक पकड़े नजर आ रहा हूं. वो फोटो सौगंध फिल्म की है. वाकई में मुझे ये फनी लगा. मेरी वाइफ ने भी मुझे ये फोटो भेजी थी.

It’s a GOLD 🥇Heartiest Congratulations @Neeraj_chopra1 on creating history. You’re responsible for a billion tears of joy! Well done #NeerajChopra! #Tokyo2020 pic.twitter.com/EQToUJ6j6C