नहीं रहे प्रतिज्ञा के 'ठाकुर सज्जन सिंह' अनुपम श्याम, ऑर्गन फेलियर से निधन

बॉलीवुड और टीवी जगत की दुनिया से एक दुखद खबर आई है. कई सारी बॉलीवुड फिल्मों और पॉपुलर टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल प्ले करने वाले एक्टर अनुपम श्याम का निधन हो गया है. एक्टर यूं तो काफी समय से बीमार चल रहे थे. मल्टिपल ऑर्गन फेलियर की वजह से एक्टर का निधन हो गया.

कुछ समय पहले भी अनुपम श्याम अपनी बिगड़ती सेहत की वजह से चर्चा में आए थे. उस समय बॉलीवुड और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों ने उनकी मदद की थी. मगर इस बार एक्टर जिंदगी से जंग हार गए. वे 63 साल के थे.

रिपोर्ट्स की मानें तो अनुपम श्याम स्टार भारत के शो प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन उन्हें पहले से ही कई बीमारी ने जकड़ कर रखा था. मुंबई के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में वे अपना इलाज करा रहे थे. कई सारे ऑर्गन फेल होने के कारण उनकी डेथ हुई. तकरीबन रात 8 बजे एक्टर ने आखिरी सास ली और हम सभी को छोड़कर चले गए. डायरेक्टर अर्जुन पंडित और एक्टर मनोज जोशी ने भी एक्टर के निधन पर शौक जताया.

अनुपम श्याम ने दस्तक, हजार चौरासी की मां, दुश्मन, सत्या, दिल से, जख्म, संघर्ष, लगान, नायक, शक्ति, पाप, जिज्ञासा, राज, वेलडन, अब्बा, वॉन्टेड, कजरारे और मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में काम किया था.

Saddened by the demise of my friend and very talented actor Anupam Shyam ji. We have lost a great man. My deepest condolences to his family and friends. ॐ शांति pic.twitter.com/bzRMUpqVQL

Sad to know about the demise of one of the finest actors & a great human being #AnupamShyam due to multiple organ failure .

My heartfelt condolences to his family .

A great loss to the film & tv industry .

ॐ शान्ति !

🙏 pic.twitter.com/ZvP7039iOS