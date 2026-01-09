Film Wrap: गुरू प्रियदर्शन से तारीफ सुन इमोशनल हुए 'धुरंधर' डायरेक्टर, तलाक पर माही ने तोड़ी चुप्पी

मनोरंजन की दुनिया से बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं. आज बॉलीवुड और टेलीविजन से कई रोचक खबरें सामने आईं, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा रही. डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपने स्टूडेंट आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' देखी, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टर की तारीफ की. अपने गुरु से तारीफ सुनकर आदित्य भी इमोशनल दिखे.

उन्होंने प्रियदर्शन के लिए एक प्यारा नोट लिखा. वहीं टीवी एक्ट्रेस माही विज ने जय भानुषाली संग तलाक और बच्चों की परवरिश पर रिएक्ट किया. उन्होंने एलिमनी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी बात की, जिसे उन्होंने लेने से मना किया था.

ऋतिक रोशन से तलाक पर सुजैन खान के पिता का रिएक्शन, बोले- उनका अलग होना...

संजय खान ने ऋतिक रोशन के जन्मदिन से पहले एक प्यारा सा नोट लिखा. जिसमें उन्होंने उनसे पहली मुलाकात को याद किया. उन्होंने यह भी बताया कि सुजैन खान से ऋतिक का तलाक कैसा था.

O Romeo Poster: खूनम खून शरीर, भयानक वाइब दे रही शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', पोस्टर रिलीज

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का पहला पोस्टर सामने आया है, जो देखने में काफी खौफनाक है. शाहिद खून से लथपथ, पूरी बॉडी पर टैटू के साथ नजर आए हैं, जो फिल्म के मूड को सेटअप कर रहा है.

ब्लॉकबस्टर हुई धुरंधर, गुरू प्रियदर्शन से तारीफ सुन इमोशनल हुए आदित्य धर, बोले- जब मैं कहीं का नहीं था...

आदित्य धर ने राइटर से डायरेक्टर बनने का सफर तय किया है और उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से अधिक की कमाई की है. प्रियदर्शन ने इंस्टाग्राम पर आदित्य के साथ पुरानी तस्वीर शेयर कर उनकी मेहनत और कामयाबी की तारीफ की.

पवन सिंह की तीसरी पत्नी बनी हसीना? एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर छाए पावर स्टार, मिस्ट्री बना रिश्ता

पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर उनके चाचा धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शादी गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है. अभी उनका तलाक केस कोर्ट में है. एक-दो महीने रुक जाइए शहनाई बजेगी.

'बच्चे अचानक अनाथ हो गए', तलाक-एलिमनी पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बैंक अकाउंट खाली...

जय भानुशाली और माही विज अलग हो गए हैं. माही ने अपने व्लॉग में तलाक की सच्चाई बताई और फेक न्यूज फैलाने वालों को कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि तलाक के बावजूद वे और जय अच्छे दोस्त बने रहेंगे. बच्चों को प्यार और जिम्मेदारी से पालेंगे.

