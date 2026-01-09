ब्लॉकबस्टर हुई धुरंधर, गुरू प्रियदर्शन से तारीफ सुन इमोशनल हुए आदित्य धर, बोले- जब मैं कहीं का नहीं था...

मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन अपने पुराने स्टूडेंट और को-वर्कर आदित्य धर की कामयाबी पर मेंटर बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर आदित्य के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की और 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'धुरंधर' की सफलता पर बधाई दी. जानते हैं कि प्रियदर्शन ने आदित्य धर की कामयाबी पर क्या कहा है.
राइटर बनकर की थी शुरुआत
आदित्य धर ने फिल्म इंडस्ट्री में राइटर के तौर पर शुरुआत की थी. कई प्रोजेक्ट्स पर स्क्रिप्ट लिखी और असिस्ट किया, फिर डायरेक्टर बने. अब उनकी जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर' का सीक्वल 'धुरंधर 2' तैयार है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं.
प्रियदर्शन ने अपने 'शिष्य' की तारीफ में एक पुरानी और यादगार तस्वीर शेयर की है. शूटिंग के दिनों की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए प्रियदर्शन ने लिखा, "मेरे शिष्य की इतनी शानदार कामयाबी देखने से बड़ी खुशी कोई नहीं. धुरंधर पर बधाई आदित्य धर, और धुरंधर 2 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं.
दोनों ने पहले 'आक्रोश' और 'तेज' जैसी फिल्मों पर साथ काम किया था, जहां आदित्य ने राइटिंग की. बॉलीवुड में ये मेंटर-शिष्य वाला रिश्ता देखकर इंडस्ट्री वाले खुश हो गए.
इमोशनल हुए आदित्य धर
प्रियदर्शन की पोस्ट देखकर आदित्य धर भावुक हो गए. उन्होंने लिखा कि "मेरे सबसे प्यारे प्रियान सर... ये मेरे लिए शब्दों से भी ज्यादा मायने रखता है. जब मैं कहीं का नहीं था, सिर्फ कुछ पेज लिखे हुए थे, तब आपने मुझ पर भरोसा किया. आपने मुझे बराबरी का दर्जा दिया और काम से कहीं ज्यादा दिया - सम्मान, विश्वास और प्यार.
उन्होंने आगे कहा, "इंडस्ट्री में मैंने अकसर क्या ना करें सीखा, लेकिन आपने सिखाया कि फिल्ममेकर और इंसान बनकर क्या करें. आक्रोश और तेज के डायलॉग्स लिखने से लेकर आज तक, हर कदम पर आपका असर है. मैं हमेशा पहले आपका स्टूडेंट रहूंगा. सबके लिए शुक्रिया सर. ये कामयाबी आपकी भी उतनी ही है.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. देश में 800 करोड़ से ज्यादा कमाई हो चुकी है और वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ पार कर गए. अब सीमित शो में चल रही है सक्सेस पर सवार होकर 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज होगी, उम्मीदें आसमान छू रही हैं.