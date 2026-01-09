पवन सिंह की तीसरी पत्नी बनी हसीना? एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर छाए पावर स्टार, मिस्ट्री बना रिश्ता

पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सुर्खियों में हैं. पवन सिंह के 40वें बर्थडे पर भोजपुरी हसीना महिमा सिंह मांग में सिंदूर भरे उनके संग नजर आईं. सोशल मीडिया पर पवन सिंह के साथ महिमा की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं. लोग इंटरनेट पर महिमा के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने महिमा से तीसरी शादी कर ली है. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो पता नहीं, लेकिन हां इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है.

महिमा ने हटाईं तस्वीरें

पवन सिंह के बर्थडे के बाद से ही लोगों ने महिमा सिंह के बारे में जानना शुरू किया. जब उनका इंस्टाग्राम देखा गया, तो उसमें उनकी कई पर्सनल तस्वीरें थीं. उन्होंने पवन सिंह के साथ फिल्म और म्यूजिक वीडियो का पोस्टर भी शेयर किया था. तस्वीरों और वीडियो से भरा महिमा का अकाउंट ठीक वैसे ही दिख रहा था, जैसे किसी एक्ट्रेस का दिखना चाहिए.

लेकिन जैसे ही पवन सिंह के साथ उनका नाम जोड़ा गया. उन्होंने इंस्टाग्राम से सारे वीडियोज और फोटोज हटा दिए. अब उनकी प्रोफाइल में सिर्फ 6 पोस्ट हैं, जो पवन सिंह से रिलेटेड हैं. यहां तक कि महिमा की डीपी भी पवन सिंह के साथ लगी हुई दिखी. महिमा के इंस्टाग्राम में जिस तरह पवन सिंह छाए हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि दाल में कुछ काला है.

पवन सिंह और महिमा दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी बनाए हुए हैं. लेकिन इनकी तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही हैं. फैन्स की नजरों में पवन सिंह और महिमा का रिश्ता मिस्ट्री बन चुका है. क्योंकि आज तक कोई भी एक्ट्रेस पवन सिंह की पार्टी में इस तरह नहीं छाई है. ना ही किसी ने पवन सिंह के साथ डीपी लगाई है. पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इनका रिश्ता प्रोफेशनल फ्रंट से कई ज्यादा है.

क्या बोले थे चाचा?

पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर उनके चाचा धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शादी गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है. अभी उनका तलाक केस कोर्ट में है. एक-दो महीने रुक जाइए शहनाई बजेगी. चाचा ने हिंट दे दिया कि पवन सिंह की तीसरी शादी होगी और धूमधाम से होगी.

