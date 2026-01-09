O Romeo Poster: खूनम खून शरीर, भयानक वाइब दे रही शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', पोस्टर रिलीज

एक्टर शाहिद कपूर पिछले काफी सालों से एक बड़ी हिट की तलाश में घूम रहे हैं. उन्हें आखिरी बार साल 2019 में फिल्म 'कबीर सिंह' से बड़ी सफलता मिली थी. लेकिन इसके बाद उनकी पिछली तीन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वैसा कारनामा नहीं दिखा पाईं, जैसी सभी को उम्मीद थी. मगर अब लगता है कि शाहिद कपूर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं.

शाहिद की नई फिल्म 'ओ रोमियो'

शाहिद, फिल्ममेकर-कंपोजर विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाले हैं. ये एक गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें शाहिद एक अनोखा किरदार निभाते नजर आएंगे. हाल ही में इसका पोस्टर भी जारी हुआ, जिसमें शाहिद कपूर का लुक रिवील हुआ.

पोस्टर में एक्टर काफी खतरनाक वाइब दे रहे हैं. उनका पूरा शरीर खून से लथपथ है और पूरी बॉडी पर टैटू कराया है. साथ ही शाहिद के चेहरे पर खौफनाक हंसी देखी गई है. डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है कि इस बार प्यार के महीने में सिर्फ ओ रोमियो की ही खुशबू उड़ेगी.

मालूम हो कि फिल्म 'ओ रोमियो' शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की एकसाथ चौथी फिल्म है. दोनों इससे पहले 'कमीने', 'हैदर' और 'रंगून' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. जिसमें से 'हैदर' सबसे बड़ी हिट थी. विशाल भारद्वाज की फिल्मोग्राफी भी शानदार है. 'मकबूल', 'ओमकारा' जैसी फिल्में कई सारे अवॉर्ड्स जीत चुकी है और लोगों को काफी पसंद भी आई हैं. ऐसे में फैंस को उनकी 'ओ रोमियो' से भी बहुत उम्मीदें हैं.

कब रिलीज होगी शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो'?

बात करें फिल्म 'ओ रोमियो' की, तो ये पहले 5 दिसंबर 2025 को 'धुरंधर' के साथ रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिर फिल्म को अचानक टाला गया. अब ये फिल्म 13 फरवरी के दिन रिलीज होगी, जिसके साथ शनाया कपूर और आदर्श गौरव की 'तू या मैं' भी रिलीज होनी है. 'ओ रोमियो' का पहला टीजर 10 फरवरी को रिलीज किया जाएगा.

इसकी कास्ट भी काफी शानदार है. फिल्म में शाहिद के साथ नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी, हुसैन दलाल जैसे एक्टर्स शामिल हैं. फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है.

