ऋतिक रोशन से तलाक पर सुजैन खान के पिता का रिएक्शन, बोले- उनका अलग होना...

संजय खान ने ऋतिक रोशन के जन्मदिन से पहले एक प्यारा सा नोट लिखा. जिसमें उन्होंने उनसे पहली मुलाकात को याद किया. उन्होंने यह भी बताया कि सुजैन खान से ऋतिक का तलाक कैसा था.

ऋतिक रोशन और संजय खान (Photo: Instagram/hrithikroshan)
बॉलीवुड के सुपरहीरो ऋतिक रोशन कल यानी 10 जनवरी को अपना 52वां जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अपने खास दिन से पहले उनके एक्स ससुर संजय खान ने उनके लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा. जिसमें उन्होंने फाइटर एक्टर से पहली मुलाकात को याद किया. इसके साथ ही उन्होंने बेटी सुजैन के तलाक पर भी रिएक्ट किया.
 
दिग्गज एक्टर-फिल्ममेकर संजय खान ने जो ऋतिक को बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक बताया. अपने नोट में संजय खान ने यह भी बताया कि ऋतिक और सुज़ैन का तलाक 'शालीन' और 'कभी भी कड़वा' नहीं था.

संजय खान ने लिखा पोस्ट
इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर संजय खान ने लिखा, 'मैं ऋतिक रोशन से पहली बार टीनएजर के तौर पर मिला था, जायेद ने मिलवाया था. उस समय, मुझे अपनी सुबह की राइड्स के लिए एक नई साइकिल चाहिए थी और मैंने जायेद से ऐसे ही बात की. उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'इस बारे में सलाह के लिए ऋतिक तुम्हारा आदमी है.'

'अपनी बात का पक्का, ऋतिक एक सुबह आया और लेटेस्ट मॉडल्स के बारे में डिटेल्स में बताया—जैसे ट्रेंडी थ्री-स्पीड गियर सिस्टम. उसकी बातें एकदम साफ, सटीक थीं, और उसने शांत, सच्ची कॉन्फिडेंस के साथ बताया जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ. मुझे क्या पता था कि यह नौजवान एक दिन मेरी बेटी सुजैन से शादी करेगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjay Khan (@sanjaykhan03)

एक्टर ने आगे लिखा, 'जब मैंने बेंगलुरु में अपना 'हिल्टन गोल्डन पाम्स' होटल तैयार किया, तो मैंने ऋतिक और जरीन को वहां रुकने के लिए बुलाया. उसी दौरान उनकी (ऋतिक) पहली फिल्म 'कहो ना... प्यार है' रिलीज हुई और वह रातों-रात सुपरस्टार बन गए. इतनी बड़ी सफलता के बावजूद, ऋतिक में कोई घमंड नहीं था. वह बहुत अनुशासित, सबको सम्मान देने वाले और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे. वह मुझसे अक्सर फिल्मों के बारे में बातें करते और मेरी सलाह को बहुत ध्यान से सुनते थे. ऋतिक की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और अपनी कला के प्रति लगन है. आज वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, लेकिन वह आज भी एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहते हैं.'

अंत में संजय खान ने लिखा, 'भले ही ऋतिक और सुजैन अब साथ नहीं हैं, लेकिन सुजैन से मुझे मेरी खुशियां मिलीं. मेरे पोते रेहान और रिदान. खूबसूरत, शानदार लड़के जिन्हें उसने अपनी खास ईमानदारी के साथ पाला है. उनका अलग होना गरिमापूर्ण था, कभी कड़वा नहीं. मैं गर्व से दोस्तों से मजाक में कहता हूं कि उसने ऋतिक को 'दो इक्के' दिए हैं. 10 जनवरी को, जब लाखों लोग जश्न मनाते हैं, मैं ऋतिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, ऋतिक. मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेटे.'

