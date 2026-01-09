scorecardresearch
 
'बच्चे अचानक अनाथ हो गए', तलाक-एलिमनी पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बैंक अकाउंट खाली...

जय भानुशाली और माही विज अलग हो गए हैं. माही ने अपने व्लॉग में तलाक की सच्चाई बताई और फेक न्यूज फैलाने वालों को कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि तलाक के बावजूद वे और जय अच्छे दोस्त बने रहेंगे. बच्चों को प्यार और जिम्मेदारी से पालेंगे.

तलाक के बाद भी दोस्त हैं जय-माही (Photo: Instagram @mahhivij)
जय भानुशाली और माही विज की शादी 14 साल बाद टूट गई है. दोनों ने फैसला किया है कि वो मिलकर तीनों बच्चों को पालेंगे. तलाक के ऐलान के बाद से एक्स कपल को लेकर उड़ रही निगेटिव खबरों पर माही ने लेटेस्ट व्लॉग में चुप्पी तोड़ी है. माही ने फेक न्यूज फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया है. 

माही ने बताया शादी टूटने का सच
व्लॉग में माही कहती हैं- हां, मैं जय से अलग हो गई हूं. हमारा तलाक हो गया है, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने हुए हैं. हम दोनों शांति से रहने वाले लोग हैं. हमें ड्रामा, झगड़े, लड़ाई या गंदगी पसंद नहीं है. हमने आपसी सहमति से फैसला किया कि अलग-अलग रास्ते पर चलना बेहतर है.

लोगों की आलोचनाओं का जवाब देते हुए माही ने कहा- मैं कमेंट्स में बहुत कुछ पढ़ रही हूं, जैसे किसी ने लिखा 'तुमने बच्चे क्यों गोद लिए?' या फिर किसी ने कहा- 'तुमने बच्चा क्यों पैदा किया?' यार, हमारा बैंक अकाउंट खाली नहीं हुआ है. हम बच्चों को देख सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि जय भाग गया या मेरे पास कुछ नहीं है. तीनों बच्चे वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे. ये बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण है ये समझने का, अगर चीजें काम न करें, तो इसका मतलब ये नहीं गंदगी फैलाओ या एक-दूसरे को कोर्ट में घसीटो. मुझे लगता है मेरे बच्चे जय और मेरा सम्मान करेंगे. वो मानेंगे कि मम्मी-पापा ने फैसला किया कि उन्हें शादी आगे नहीं खींचनी है. वो सम्मान के साथ एक दूसरे से अलग हुए.

माही ने बताया कि शादी टूटने के बाद भी वो और जय हमेशा दोस्त रहेंगे. सभी बच्चों को मिलकर पालेंगे, साथ में जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्हें प्यार देंगे. माही ने कहा- ऐसा नहीं है कि बच्चे अचानक सड़क पर अनाथ हो गए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जय का परिवार, उनकी बहन, भाभी और बाकी लोग अभी भी मुझसे जुड़े हैं. हमारी मैसेज पर बात होती रहती है.

एलिमनी अमाउंट पर क्या बोलीं माही?
एक्ट्रेस ने कहा- इंस्टाग्राम पर बहुत लोग आधी जानकारी के साथ दावे कर रहे हैं. किसी ने कहा कि मैंने 5 करोड़ एलमिनी अमाउंट लिया है. लोग लाइक्स-कमेंट्स के लिए पुराने वीडियो निकालकर पोस्ट कर रहे हैं. मैं मानती हूं पब्लिक फिगर होने के नाते लोगों की हमारी लाइफ में रुचि है. लेकिन कुछ भी बिना जानकारी के पोस्ट करना सही नहीं है. ये दुख की बात है क्योंकि हमारे पेरेंट्स और बच्चे भी इंस्टाग्राम देखते हैं.

माही ने उनके तलाक को ड्रामा कहने वालों को भी जवाब दिया. वो कहती हैं- कोई भी तलाक से गुजरना नहीं चाहेगा. यहां कोई ड्रामा नहीं है. लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में तलाक मजाक बन गया. नहीं, ऐसा नहीं है. तलाक हर जगह हो रहे है. हमने अपने मैटर को अच्छे से संभाला है.

माही और जय भानुशाली ने 11 नवंबर 2011 को शादी की थी. वे तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. तारा उनकी बायलॉजिकल बेटी है. जो 2019 में पैदा हुई थी. वहीं 2017 में उन्होंने राजवीर और खुशी को गोद लिया था.
 

