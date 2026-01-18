scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: विवाद के बाद एआर रहमान ने जारी किया स्टेटमेंट, टी-सीरीज के मालिक को डेट कर रहीं नोरा?

संडे के दिन बॉलीवुड में काफी खलबली मचती नजर आई. ए आर रहमान के सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान ने बवाल खड़े किए, जिसके चलते उन्हें सामने से एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा. वहीं, दिलबर गर्ल नोरा फतेही ने टी-सीरीज के मालिक को डेट करने की सच्चाई बताई.

Advertisement
X
ए आर रहमान
ए आर रहमान

आज मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. बॉलीवुड की खबरों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां पकड़ी. म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव वाली बात पर अपना स्टेटमेंट जारी किया. उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद संगीत से जरिए सम्मान और सेवा करना है.

उन्होंने कभी अपनी इच्छा से किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की. हालांकि रहमान के बयान से लोग अभी तक नाराज दिखे. वहीं, 'दिलबर' गर्ल नोरा फतेही ने अपने और टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की डेटिंग की अफवाहों पर रिएक्ट किया. एक पुराने पोस्ट पर एक्ट्रेस ने कमेंट करके डेटिंग का सच बताया. 

पिता के निधन से टूट गई थीं 'तारक मेहता' की बबीता जी, याद कर हुईं इमोशनल, बोलीं- झटका लगा...

सम्बंधित ख़बरें

A. R. Rahman On Chaava
‘लोगों ने मुझे कमजोर महसूस कराया, दो ऑस्कर भी भारी पड़ गए’, एआर रहमान का दर्द छलका
Paresh Rawal supports A. R. Rahman
ए आर रहमान के बयान पर हुआ बवाल, सपोर्ट में परेश रावल, मगर हुए ट्रोल
AR Rahman, Bollywood
कम्युनल एंगल पर एआर रहमान बता रहे आधा सच, 2015 के बाद वाकई खो गया उनका जादुई संगीत!
A. R. Rahman Reaction
बॉलीवुड में होता 'सांप्रदायिक भेदभाव'? बयान पर फंसे एआर रहमान ने दी सफाई- भारत मेरा गुरु...
Kangana Ranaut claims A. R. Rahman called her Emergency propaganda film
एआर रहमान ने 'छावा' को बताया बांटने वाली फिल्म, भड़कीं कंगना, बोलीं- नफरत से भरा...

तारक मेहता सीरियल की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अपने दिवंगत पिता को याद किया, जिन्हें वो साल 2018 में खो चुकी थीं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पिता के जाने पर झटका महसूस हुआ क्योंकि वो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थीं.

गोविंदा के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश! घुटन महसूस कर रहे एक्टर, बोले- परिवार हुआ शिकार

Advertisement

गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर उठी अफवाहों पर आखिरकार एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है. गोविंदा ने बड़ी साजिश, परिवार के इस्तेमाल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए. गोविंदा ने बताया कि इन सब विवादों से उन्हें घुटन महसूस होने लगी है. 

बॉलीवुड में होता 'सांप्रदायिक भेदभाव'? बयान पर फंसे एआर रहमान ने दी सफाई- भारत मेरा गुरु...

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने अपने हालिया इंटरव्यू की आलोचना के बाद एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपनी लगन को दोहराया है और अपनी बातों के पीछे के इरादे को साफ किया है.

टी-सीरीज के मालिक को डेट कर रहीं नोरा फतेही? एक्ट्रेस ने दिया जवाब, वायरल पुराना पोस्ट

टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ अपने कथित अफेयर को लेकर नोरा फतेही का एक पुराना जवाब ऑनलाइन फिर से वायरल हुआ है. नेटिजन्स ने एक्ट्रेस के जवाब पर मिले-जुले रिएक्शन दिए हैं.

'भाभीजी घर पर हैं' के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा, बाल-बाल बची आसिफ शेख-रवि किशन की जान

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' पर बनी फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था. फिल्म शूटिंग को लेकर आसिफ शेख और रवि किशन ने हैरान करने वाली बात बताई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement