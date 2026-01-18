गोविंदा के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश! घुटन महसूस कर रहे एक्टर, बोले- परिवार हुआ शिकार

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर चल रही अफवाहों के बीच अब पहली बार बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 ने खुलकर बात की है. पिछले कई महीनों से उनकी शादी में दरार की खबरें सामने आ रही थीं, जिससे लोग यह सोचने लगे थे कि उनके रिश्ते का आगे क्या होगा. अब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी है.

गोविंदा के खिलाफ साजिश!

ANI से गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अब इसलिए बोलने का फैसला किया क्योंकि चुप रहने से वह कमजोर नजर आने लगे थे और लोगों के मन में उनकी एक निगेटिव छवि बनती जा रही थी. पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इस पर बात करते हुए गोविंदा ने एक बड़ी साजिश का जिक्र किया और कहा कि उनके मुताबिक उनके अपने लोग भी जाने-अनजाने इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं.

गोविंदा ने कहा- मैंने हाल के समय में देखा है कि जब हम चुप रहते हैं, तो या तो हमें कमजोर समझ लिया जाता है या फिर ऐसा लगता है कि सारी परेशानी की जड़ हम ही हैं. इसलिए आज मैं जवाब दे रहा हूं. मुझे पहले ही बताया गया था कि मेरे परिवार के लोग शुरुआत में बिना समझे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है.

साजिश का शिकार हुईं पत्नी!

अपनी पत्नी के साथ रिश्तों पर एक्टर गोविंदा ने कहा- कभी-कभी परिवार किसी की अच्छी तरह रची गई साजिश का शिकार हो जाता है और बात अलगाव तक पहुंच जाती है. मुझे पहले ही बताया गया था कि ऐसी स्थिति में मेरे परिवार को इस्तेमाल किया जाएगा और मुझे समाज से काट दिया जाएगा.

'मेरी फिल्मों को मार्केट नहीं मिला और मैंने खुद भी कई फिल्में छोड़ दीं. मेरी पत्नी इस बात को लेकर परेशान रहती है कि घर कैसे चलेगा. जब लोकप्रियता एक हद से ज्यादा हो जाती है, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, यहां तक कि वे भी जिनसे उम्मीद नहीं होती. मैंने ऐसा एक सीनियर एक्टर के साथ भी होते देखा है. मैं बस अपने बच्चों की भलाई के लिए दुआ करता हूं.'

गोविंदा ने आगे कहा- मैंने कृष्णा से भी कहा था कि उसे मेरा अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए उसे मेरी इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए. इस बात पर सुनीता को गुस्सा आ जाता था. मैं उस इंडस्ट्री पर दाग नहीं लगाना चाहता, जिसमें मैंने इतने साल काम किया है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

'कुछ गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं. मैं अभी-अभी शिवसेना में शामिल हुआ हूं और तभी से ऐसी साजिशें शुरू हो गई हैं. मुझे कमजोर न समझा जाए और मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले लोग मेरे पुराने काम को याद रखें.'

अंदर-अंदर ही घुट रहे गोविंदा!

गोविंदा ने अपने परिवार और बच्चों को लेकर भी दिल से बात की. उन्होंने कहा कि वह भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कोई गलतफहमी न रहे, ताकि उन्हें अंदर से घुटन महसूस न हो.

एक्टर ने कहा- मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें और साथ ही मेरे बच्चों की भलाई के लिए भी दुआ करता हूं. मैं यही चाहता हूं कि कोई गलतफहमी न हो और मुझे घुटन महसूस न हो. मैं खास तौर पर अपने ही परिवार से हाथ जोड़कर यही गुजारिश करता हूं.

गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं—टीना और यशवर्धन. टीना ने साल 2015 में फिल्म सेकेंड हैंड हसबैंड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि यशवर्धन जल्द ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले हैं.

