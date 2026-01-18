टी-सीरीज के मालिक को डेट कर रहीं नोरा फतेही? एक्ट्रेस ने दिया जवाब, वायरल पुराना पोस्ट

बॉलीवुड की 'डांसिंग क्वीन' नोरा फतेही अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वह अपनी किसी फिल्म नहीं बल्कि एक पुरानी कंट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार और नोरा फतेही के कथित अफेयर की एक 5 साल पुरानी Reddit पोस्ट इंटरनेट पर फिर से वायरल हो गई है.

आमतौर पर ऐसी चर्चाओं पर चुप्पी साधने वाली नोरा ने इस बार इसे नजरअंदाज करने के बजाय इस पर रिएक्शन दिया. नोरा ने टिकटॉक (TikTok) पर चल रही इस बहस के बीच एक ऐसा कमेंट किया जिसने नेटिजन्स का ध्यान खींच लिया.



टिकटॉक वीडियो पर नोरा का 'हैरान' करने वाला जवाब

एक इन्फ्लुएंसर ने तीन साल पुराना Reddit थ्रेड शेयर किया. जिसमें कथित अफेयर के बारे में बात की गई थी. इस पोस्ट में नोरा फतेही की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए लिखा गया था कि वह इतने महंगे बैग, कपड़े और कारें कैसे खरीद लेती हैं? पोस्ट में यह जताया गया था कि इसके पीछे BK (भूषण कुमार) के साथ उनका कथित अफेयर हो सकता है. जब यह वीडियो नोरा तक पहुंचा तो उन्होंने इस पर तुरंत ही रिएक्शन दिया. नोरा ने कमेंट में जवाब दिया था, 'वाह (हंसने वाला इमोजी).'

सोशल मीडिया पर छिड़ी जबरदस्त बहस

नोरा के इस कमेंट के बाद इंटरनेट दो ग्रुप में बंट गया. कुछ यूजर्स ने मजाकिया लहजे में कहा कि नोरा को इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब लोग इस पुरानी गॉसिप पर और ज्यादा बात करेंगे. वहीं, एक ग्रुप ने नोरा का समर्थन करते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए किसी की इज्जत उछालना गलत है.

नई डेटिंग की चर्चा और पुराना रिश्ता

बता दें कि हाल ही में नोरा का नाम इन दिनों मोरक्कन फुटबॉलर अचराफ हकीमी के साथ भी जोड़ा जा रहा है. दरअसल, हकीमी ने हाल ही में नोरा की कुछ तस्वीरों को लाइक किया था, जिसके बाद फैंस ने उनके लिंक-अप की अटकलें लगानी शुरू कर दीं.

वहीं इस समय भूषण कुमार अपनी पर्सनल लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं. उन्होंने साल 2005 में दिव्या खोसला से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है. नोरा पर इस तरह के पुराने आरोपों का फिर से सामने आना कई लोगों को हैरान कर रहा है.

प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हैं नोरा

तमाम विवादों और ट्रोलिंग के बावजूद नोरा का पूरा ध्यान अपने करियर पर है. हाल ही में फिल्म 'थामा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' में उनके डांस ने फिर से जादू बिखेरा है. आने वाले समय में वह कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' और तमिल की मशहूर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'कंचना 4' में नजर आने वाली हैं.

