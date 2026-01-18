बॉलीवुड में होता 'सांप्रदायिक भेदभाव'? बयान पर फंसे एआर रहमान ने दी सफाई- भारत मेरा गुरु...

ऑस्कर विजेता और दुनिया भर में मशहूर संगीतकार एआर रहमान इन दिनों अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कथित 'सांप्रदायिक' भेदभाव को लेकर उनके एक बयान पर काफी विवाद खड़ा हो गया था. अब रहमान ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है.

एआर रहमान ने बकायदा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया. उन्होंने क्लियर किया कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका इरादा कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं था.

विवाद पर क्या कहा एआर रहमान ने?

वीडियो शेयर कर एआर रहमान ने कहा, 'प्रिय दोस्तों, संगीत हमेशा से संस्कृति से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और उसका सम्मान करने का मेरा तरीका रहा है. भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है.'

अपनी सफाई को आगे बढ़ाते हुए एआर रहमान ने स्वीकार किया कि शायद उनके द्वारा कही गई बातों का मतलब वह नहीं निकाला गया जो वे कहना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के माध्यम से उत्थान करना, सम्मान करना और सेवा करना रहा है. मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस होगी.'

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे माहौल में काम करने का सौभाग्य मिला है जो विविधता और रचनात्मक स्वतंत्रता को महत्व देता है, और बताया कि भारतीय होने के नाते उन्हें कई तरह की बहुसांस्कृतिक आवाजों से जुड़ने का मौका मिला है. अपनी कलात्मक यात्रा को याद करते हुए, रहमान ने कई प्रोजेक्ट्स पर बात की.

अंत में रहमान ने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री के सामने वेव समिट में पेश किए गए झाला और रूह-ए-नूर को संवारने से लेकर, युवा नागा संगीतकारों के साथ मिलकर स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा बनाने तक, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा को मेंटर करने तक, भारत का पहला बहुसांस्कृतिक वर्चुअल बैंड सीक्रेट माउंटेन बनाने तक, और हंस ज़िमर के साथ रामायण का स्कोर करने के सम्मान तक, हर यात्रा ने मेरे मकसद को मजबूत किया है.'

'मेरे लिए संगीत ऐसा काम करने के लिए समर्पित हैं जो अतीत का सम्मान करता है, वर्तमान का जश्न मनाता है और भविष्य को प्रेरित करता है.'

एआर रहमान ने क्या कहा था?

दरअसल बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा, 'पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं हैं. वे फैसले ले रहे हैं. शायद साम्प्रदायिक बात भी रही हो लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा. हां, कुछ विहस्पर सुनाई देती हैं. जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए. मैं कहता हूं ठीक है. मैं आराम करूंगा.'

