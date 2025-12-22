'अवतार 3' ने डटकर किया 'धुरंधर' के तूफान का सामना... इंडिया में बनेगी 2025 की टॉप हॉलिवुड फिल्म!

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ यानी ‘अवतार 3’ शुक्रवार को बड़ी चर्चा के बीच इंडिया में रिलीज़ हुई. एक समय लग रहा था कि ‘अवतार 3’ के आगे इंडियन फिल्मों का सांस लेना दूभर हो जाएगा. ‘धुरंधर’ के तूफान को स्लो करने का दम अगर किसी में है, तो ‘अवतार 3’ में. लेकिन शुरुआती रिव्यूज़ और जनता का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के फ़ेवर में नहीं रहा. इसलिए इंडियन थिएटर्स में ‘अवतार 3’ की ओपनिंग उतनी धमाकेदार नहीं रही, जितनी उम्मीद थी. फिर भी वीकेंड में इस फिल्म ने अच्छे दर्शक बटोरे हैं. अब ‘अवतार 3’ इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनने के लिए तैयार नज़र आ रही है.

स्लो स्टार्ट के बाद ‘अवतार 3’ ने पकड़ी रफ्तार

‘अवतार 2’ (2022) 378 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ, पिछले 3 साल से इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म है. इसका ओपनिंग कलेक्शन ही 40 करोड़ रुपये था. ‘अवतार 3’ से ‘अवतार 2’ जैसे ओपनिंग कलेक्शन की उम्मीद की जा रही थी. मगर इंटरनेशनल फिल्म सर्कल्स से आ रही मिक्स रिपोर्ट्स और इंडिया में चल रही ‘धुरंधर’ सुनामी ने फिल्म का माहौल थोड़ा बिगाड़ दिया.

पहले दिन ‘अवतार 3’ का ओपनिंग कलेक्शन 19 करोड़ ही रहा. मगर इस फ्रेंचाइज़ी की इंडिया में तगड़ी पैठ है. पक्के ‘अवतार’ लवर्स की कृपा से शनिवार ‘अवतार 3’ के लिए अच्छा जंप लेकर आया. दूसरे दिन का नेट कलेक्शन करीब 22 करोड़ रुपये रहा. सैकनिल्क के अनुसार तीसरे दिन भी फिल्म को ठीक-ठाक भीड़ मिली और रविवार को कलेक्शन करीब 25 करोड़ रुपये तक गया है. यानी स्लो स्टार्ट के बाद भी ‘अवतार 3’ ने वीकेंड में करीब 66 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

2025 की टॉप हॉलीवुड फिल्म बनेगी ‘अवतार 3’

इंडिया में इस साल हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड मज़बूत रहा है. 2025 में इंडिया में ‘अवतार 2’ या ‘अवेंजर्स: एंड गेम’ जैसी 300 करोड़ वाली बड़ी हॉलीवुड फिल्म तो नहीं आई. मगर ओवरऑल हॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्मेंस दी है.

2025 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल 8’ रही. टॉम क्रूज़ की फिल्म ने इंडिया में 110 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा नेट कलेक्शन किया था. ब्रैड पिट की ‘F1’ और स्कारलेट योहानसन की ‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ भी 100 करोड़ पार पहुंची थीं. इन तीनों में से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ‘मिशन इम्पॉसिबल 8’ का था, जिसने करीब 38 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. जबकि ‘अवतार 3’ पहले वीकेंड में ही इससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है.

अब देखना है कि सोमवार से फिल्म की ग्रोथ कैसी रहती है. अभी का ट्रेंड इशारा कर रहा है कि ‘अवतार 3’ इंडिया में 120 करोड़ या उससे ज़्यादा कलेक्शन तो कर ही सकती है. इसलिए यहां के बॉक्स ऑफिस पर ‘अवतार 3’ 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनने के लिए तैयार है.

