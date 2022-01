After Life 3 Review: खुद से गम की लड़ाई पर जीत पाने की कहानी, जो दिल पर लगती है

ये ग़म क्या दिल की आदत है? नहीं तो

किसी से कोई शिकायत है? नहीं तो.

कुछ गम ऐसे होते हैं, जो सिर्फ खुद के होते हैं. किसी से बिछड़ने का दर्द तबतक दूर नहीं होता, जबतक आप खुद के मन पर विजय ना पा लें. ये शेर वही बताता है, लेकिन इसको अगर एक बड़े कैनवस में देखें तो नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज़ After Life सही निचोड़ साबित होती है. ब्रिटिश एक्टर Ricky Gervais की इस सीरीज़ का तीसरा और आखिरी सीज़न 14 जनवरी को रिलीज़ हुआ है.

ये कहानी एक पत्रकार की है, जो ब्रिटेन के एक छोटे से कस्बे में रहता है. उसकी पत्नी को कैंसर था, अब जिसकी मौत हो गई है. After Life का सार यही है, अपनी पत्नी के जाने की बाद की ज़िंदगी Tony (Ricky Gervais) कैसे जीता है, उसी कहानी से सीरीज़ की शुरुआत होती है. अब जब इसका आखिरी सीज़न आया है, तो चीज़ें अपने मुकाम पर पहुंच गई हैं.

तीसरा सीज़न 6 एपिसोड का है, जहां Tony की शुरुआत उसी तरह से हो रही है जैसा पिछले कुछ वक्त से होता आ रहा है. सुबह उठकर अपनी पत्नी के रिकॉर्ड किए हुए वीडियो देखना, कुत्ते को खाना डाल देना और फिर वही अपने ऑफिस जाना. बस ग़म के बीच यही जीवन चल रहा है.

मौजूदा वक्त में अगर किसी अनजान शहर में नौकरी के लिए आए किसी शख्स की जिंदगी को देखें, तो वो भी इससे ज्यादा जुदा नहीं होती है जो ऑफिस की टेबल से कमरे के बिस्तर तक आकर खत्म हो जाती है.

आखिरी सीज़न में भी पुराने एपिसोड्स की तरह चीज़ों को बांधकर रखा गया है, यानी नए कैरेक्टर जो आए वो आकर चले गए और पूरा फोकस सिर्फ टॉनी के इर्द-गिर्द वाले कैरेक्टर पर रखा गया है. पूरा फोकस मेन कैरेक्टर और पत्नी के गम को अपने साथ रखने पर है, लेकिन इस बार वह गम मनाना शुरू करता है.

कोरोना काल में सीरीज़ शूट की गई है, जिसका असर दिखाई भी पड़ता है. लेकिन खास बात ये है कि सीरीज़ को खत्म करने के बीच Ricky Gervais ने अपने अंदाज़ को नहीं छोड़ा है. ब्लैक कॉमेडी का वो तड़का, जो हंसाता ज़रूर है लेकिन एक बड़ा संदेश देकर जाता है. रेसिज्म की बात हो या फिर बड़े छोटे का फर्क, पिता को लेकर एक बेटे का फर्ज, पत्नी के प्रति प्रेम ये सीरीज़ हर बात पर आपको कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करती है.

अ स्टिल फ्रॉम आफ्टर लाइफ

सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में टॉनी कुछ बच्चों से मिलता है, जो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं. उसी कैंसर का जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत होती है. ऐसा ही एक बच्चा टॉनी से पूछता है तुम क्यों रो रहे हो? जवाब मिलता है क्योंकि मैं मेंटल हूं.

इसी आखिरी एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग भावुक हुए जा रहे हैं. जिसमें Mary Elizabeth Frye की एक अंग्रेज़ी कविता का ज़िक्र है... Do not stand at my grave and weep.