शराब के नशे में Kapil Sharma ने पत्नी Ginni Chatrath को किया था प्रपोज, Video

कपिल शर्मा जल्द ही नेटफ्लिक्स पर छाने के लिए तैयार हैं. कपिल का नेटफ्लिक्स स्पेशल I’m Not Done Yet कुछ दिनों में आने वाला है. अब इस कॉमेडी स्पेशल का एक और क्लिप सामने आया है. इस वीडियो में कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ को प्रपोज करने के बारे में बात कर रहे हैं.

कैसे गिन्नी को कपिल ने किया था प्रपोज?

कपिल गिन्नी के बारे में कहते हैं, ''ये मेरी फेवरेट थी सब एक्टर्स में से. हम साथ में थिएटर करते थे. तो मैं इसकी ड्यूटी लगा देता था बहुत सारी चीजों में. ये मुझे फोन करके बताती थी आज ये हुआ, ये हुआ. आज हमने इतनी रिहर्सल की. एक दिन इसने मुझे फोन किया, मैंने ऑफिसर्स चॉइस पी रखी थी. हाई थॉट. मैंने फोन उठाते ही पूछा- तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कांप गई, इसने पूछा- क्या? ये आदमी में हिम्मत कैसे आ गई? मैं शुक्र करता हूं भगवान का कि मैंने उस दिन मैंने ताड़ी नहीं पी रखी थी. सही में. अगर ताड़ी पी होती तो मेरा सवाल की बदल जाता- गिन्नी तेरे पापा को ड्राइवर चाहिए?''

गिन्नी ने ली कपिल से चुटकी

कपिल शर्मा ने आगे गिन्नी से सवाल किया, ''मैं गिन्नी से एक बात पूछना चाहता हूं. गिन्नी मेरे शो पर कभी वैसे तो नहीं आई. गिन्नी आप बहुत अच्छे घर से, फाइनेंसियली भी बहुत अच्छे घर से हो. एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोचकर प्यार किया था तुमने?'' इसपर गिन्नी ने जवाब दिया, ''कुछ नहीं, मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं. इस गरीब का भला ही कर दूं.''

गिन्नी की ये बात सुनकर कपिल शर्मा की बोलती बंद हो गई और ऑडियंस में बैठे सभी लोग हंसने लगे. वैसे गिन्नी के जवाब से साफ है कि अकेले कपिल ही मस्तीखोर नहीं हैं. कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की शादी 2018 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. एक बेटी, जिसका नाम अनायरा है और एक बेटा, जिसका नाम Trishaan है. दोनों को साथ में कम ही देखा जाता है. लेकिन कपिल और गिन्नी की जोड़ी फैंस की फेवरेट है.