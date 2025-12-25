scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: बिन प्रपोजल के हुई थी यामी-आदित्य की शादी, 'डॉन 3' के मेकर्स ने किया रणवीर को बाहर!

गुरुवार के दिन बॉलीवुड में कई चीजें हुईं. एक्ट्रेस यामी गौतम ने 'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर संग अपनी सिंपल वेडिंग पर बात की. वहीं रणवीर सिंह की 'डॉन 3' से बाहर होने वाली खबर पर बड़ी अपडेट सामने आई. सूत्रों ने दावा किया कि एक्टर ने फिल्म नहीं छोड़ी, बल्कि उन्हें फिल्म से निकाला गया.

Advertisement
X
आदित्य धर संग शादी पर बोलीं यामी गौतम (Credit: Instagram/@yamigautam)
आदित्य धर संग शादी पर बोलीं यामी गौतम (Credit: Instagram/@yamigautam)

एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज क्रिसमस के मौके पर काफी कुछ घटा. बॉलीवुड में पिछले 20 दिनों से सिर्फ 'धुरंधर' की ही धूम मची हुई है. ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम का इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, जिसमें वो आदित्य संग अपनी सिंपल वेडिंग पर बात कर रही हैं.

एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी शादी पहाड़ों में बिना किसी प्रपोजल के हुई थी. वहीं, 'धुरंधर' की सक्सेस के बावजूद रणवीर सिंह को 'डॉन 3' से बाहर का रास्ता दिखाया गया. पहले खबर थी कि उन्होंने फिल्म को छोड़ा. लेकिन फिर सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें मेकर्स ने बाहर किया.

'सात समुंदर पार' के बाद कार्तिक ने सलमान के गाने को किया रीक्रिएट, यूजर्स बोले- बर्दाश्त नहीं हो रहा अब

कार्तिक आर्यन की नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' में सलमान खान का आइकॉनिक गाना 'साजन जी घर आए' है, जिसे देखकर फैंस का सिर चक्कर खा गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टर को जमकर ट्रोल करना शुरू किया.

सम्बंधित ख़बरें

Don 3 Controversy: Ranveer को मेकर्स ने किया बाहर?
Dhurandhar Donga Naveen Kaushik
पाकिस्तान में क्यों 'धुरंधर' देख रहे लोग? 'डोंगा' नवीन कौशिक ने बताई वजह
Akshay Khanna
'धुरंधर' में रहमान डकैत को मेकर्स ने किया ग्लोरिफाई? एक्टर बोला- वो जमाना खत्म...
Ranveer Singh Exits Don 3
रणवीर ने नहीं छोड़ी डॉन 3, मेकर्स ने 'धुरंधर' एक्टर को किया बाहर! सामने आई वजह
Akshaye Khanna
अक्षय खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था रहमान डकैत का लुक, कैसे हुए राजी?

'धुरंधर' में रहमान डैकत बनकर छाए अक्षय खन्ना, मेकर्स ने गैंगस्टर को किया ग्लोरिफाई? एक्टर बोला- वो जमाना खत्म...

धुरंधर में अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल प्ले किया था. उनपर इस किरदार को ग्लोरिफाई करने के आरोप लगे, लेकिन अभिनेता नवीन कौशिक ने इसे खारिज किया.

Advertisement

डेट नाइट पर हार्दिक-माहिका, भीड़ में किया प्रोटेक्ट, एक-दूजे का हाथ थामे दिखा कपल

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड संग स्पॉट हुए, जिसमें वो काफी प्रोटेक्टिव नजर आए. भीड़ में भी हार्दिक अपनी GF माहिका को सपोर्ट किया, जिसमें उनकी तारीफ भी हुई.

तान्या मित्तल को बॉडीशेम कर बुरी फंसी एक्ट्रेस, काम से लिया ब्रेक, बोली- गुस्सा... 

जॉनी लीवर की बेटी ने तान्या मित्तल का एक वीडियो में मजाक उड़ाया था. उनपर लोगों ने बॉडीशेमिंग का आरोप लगाया. जिसके बाद अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया से ब्रेक की अनाउंसमेंट की. 

'धुरंधर' एक्ट्रेस ने कराई लिप-नोज सर्जरी, बदला लुक, दिया गोल-मोल जवाब 

टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा का बदला हुआ लुक काफी वायरल रहा. उनकी पुरानी और हाल ही में खींची गई तस्वीरों में लिप्स और नोज की सर्जरी साफी देखी गई. क्रिस्टल को हाल ही में 'धुरंधर' में भी देखा गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement