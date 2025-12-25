'सात समुंदर पार' के बाद कार्तिक ने सलमान के गाने को किया रीक्रिएट, यूजर्स बोले- बर्दाश्त नहीं हो रहा अब

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. उनकी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में 30 साल पुराना गाना 'सात समुंदर पार' रीक्रिएट करके इस्तेमाल किया गया है, जो सुनकर ऑडियंस पूरी तरह शॉक्ड है. अब उस गाने के दर्द से ऑडियंस उबरने ही वाली थी कि तबतक एक और आइकॉनिक गाना रीक्रिएट होकर सामने आ गया.
कार्तिक की नई फिल्म में एक और गाना हुआ रीक्रिएट
फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. उम्मीद के हिसाब से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की भी खबर है. लेकिन कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर ऑडियंस को निराश किया है. वजह, उनकी नई फिल्म में शामिल किए गए आइकॉनिक गानों के रीक्रिएटेड वर्जन.
कुछ दिन पहले ही कार्तिक की फिल्म में 'सात समुंदर पार' गाना, नई आवाज और कोरियोग्राफी के साथ देखा गया. जिसे ऑडियंस ने रिलीज के कुछ पलों बाद ही ट्रोल करना शुरू किया. अब उसी फिल्म में सलमान खान का भी गाना 'साजन जी घर आए' इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कार्तिक की एंट्री होती है.
हालांकि इस बार गाने के लिरिक्स या म्यूजिक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. बस गाने में कार्तिक के साथ-साथ अनन्या शामिल हैं, जो एक्टर के साथ डांस करने लगती हैं. फिल्म का ये क्लिप सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो गया है. जिसके साथ कई यूजर्स के रिएक्शन्स भी सामने आ रहे हैं.
रीक्रिएटेड गाने पर फैंस ने जताई अपनी नाराजगी
फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स कार्तिक आर्यन को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक्टर एक के बाद एक गानों को रीक्रिएट करके उसे बर्बाद कर रहे हैं. एक यूजर ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा, 'कार्तिक आर्यन, प्लीज हमारे पुराने जबरदस्त गाने और डांस स्टेप्स को बर्बाद करना बंद कर दो. तुम सलमान खान के स्वैग और पर्सनैलिटी का तो 1% भी नहीं मैच कर सकते.'
वहीं दूसरे ने लिखा, 'भाई हर मूवी में रीमेक और रीमिक्स? ये बात अब परेशान करने लगी है. हमें बख्श दो.' एक यूजर के मुताबिक सलमान और शाहरुख खान को अपने आइकॉनिक गानों के कॉपीराइट्स खरीद लेने चाहिए, ताकि कोई दूसरा एक्टर इन गानों को बर्बाद ना कर सके. इन सभी कमेंट्स से साफ झलक रहा है कि कार्तिक के रीक्रिएटेड वर्जन से लगभग हर किसी को तकलीफ पहुंची है.
बता दें कि 'साजन जी घर आए' गाना, करण जौहर की 1997 में आई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का है. जिसे अब कार्तिक की नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' में इस्तेमाल किया गया, जिसके प्रोड्यूसर खुद करण जौहर ही हैं. उनकी नई फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई है.