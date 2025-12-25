'धुरंधर' में रहमान डैकत बनकर छाए अक्षय खन्ना, मेकर्स ने गैंगस्टर को किया ग्लोरिफाई? एक्टर बोला- वो जमाना खत्म...

फिल्म धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी मूवी में अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल निभाया. इस रोल में अक्षय छा गए. पर्दे पर एक्टर का स्वैग, डांस, एक्शन दिखा. रहमान डकैत के रोल में अक्षय के कुछ हिंसात्मक सीन भी थे. फिल्म में हीरो रणवीर सिंह थे, लेकिन लोगों के बीच अक्षय छा गए.

गैंगस्टर रहमान डकैत को किया गया ग्लोरिफाई?

ऐसे में कईयों ने ये भी कहा कि फिल्म में रहमान जैसे गैंगस्टर के रोल को मेकर्स ने ग्लोरिफाई किया है. लेकिन मूवी में नजर आए एक्टर नवीन कौशिक, जो डोंगा के रोल में दिखे थे, इससे सहमत नहीं हैं. लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में नवीन ने बताया कि फिल्म में रहमान के किरदार को महिमामंडित नहीं किया गया. बल्कि उसके सभी पहलू दिखाए गए हैं.

धुरंधर के डोंगा ने तोड़ी चुप्पी

नवीन ने कहा- मेरे हिसाब से रहमान डकैत को उतना ग्लोरिफाई नहीं किया गया. एक ऐसा किरदार बनाना पड़ा, ताकि हम दिखा सकें कि हमजा, जो मेन लीड और जासूस है, वो किस तरह के लोगों के बीच गया है. वो किन लोगों के बीच रहकर अपना मिशन पूरा करता है. वो पहाड़, जिसे चढ़कर वो पार करता है, उसे पहले बनाना पड़ता है. रहमान डकैत का किरदार है, उसमें उसका बेटा मर जाता है.. ये दिखाना जरूरी था कि उसके पीछे कितनी गंदगी और वहशीपन है. जब तक उनकी अच्छाई, उनका लुक नहीं स्टैबलिश करोगे, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे.

उन्होंने आगे कहा- मुझे लगता है वो जमाना खत्म हो गया जब ओवर-द-टॉप विलेन होते थे. जैसे मोगेंबो. वो एक जमाने में काम करता था. आज के समय में हमने वर्ल्ड सिनेमा देख लिया है, जनता अवेयर हो गई है. इसलिए किरदार को पूरा बनाना पड़ता है, इसमें उसका ग्रे शेड भी शामिल होता है. वो सब रहमान डकैत के किरदार के लिए जरूरी था.

बात करें फिल्म की तो, इसे 5 दिसंबर को थियेटर्स में रिलीज किया गया था. फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त अहम रोल में थे. इसका सेकंड पार्ट अगले साल रिलीज होगा. धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर की बतौर निर्देशक दूसरी फिल्म है. मूवी ने इंडिया में 600 करोड़ का बिजनेस पार कर लिया है.



