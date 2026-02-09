scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर 2-रामायणम् तोड़ेंगी आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड', इस शख्स का दावा, बोला- दम है...

बॉक्स ऑफिस पर आने वाले कुछ वक्त में कौनसी फिल्म राज करने वाली है, इसपर बहस चालू हो गई है. इंडस्ट्री के एक मार्केटर ने कहा है कि 'धुरंधर 2', 'रामायणम्' और राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' वर्ल्डवाइड धांसू कमाई करेंगी.

Advertisement
X
कौन करेगा बॉक्स ऑफिस पर राज? (Photo: IMDb)
कौन करेगा बॉक्स ऑफिस पर राज? (Photo: IMDb)

बॉलीवुड में कौन सी फिल्म या कौन सा एक्टर सबसे बड़ा है, इसका फैसला अधिक्तर उसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से किया जाता है. एक हिट फिल्म इंडस्ट्री में किसी का भी करियर बना और बिगाड़ भी सकती है. बॉक्स ऑफिस का किंग कौन है, ये फैसला आजतक कोई नहीं कर पाया है.  

बॉक्स ऑफिस पर कौनसी बॉलीवुड फिल्म का राज?

बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्मों की बात करें, तो हाल ही में 'धुरंधर' का ही नाम सभी को याद आएगा. इस फिल्म ने हर हफ्ते ट्रेड एनालिस्ट्स को गलत साबित किया था. फिल्म की कमाई नेट 900 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी. वहीं वर्ल्डवाइड ये 1300 करोड़ पार चली गई थी. हालांकि 'धुरंधर' आमिर खान की 'दंगल' जितना भौकाल नहीं मचा पाई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Can we have a return match
खेल के मैदान में दिखे एक्टर आमिर खान
Donot be completely one of both. Enjoyed it.
स्पोर्ट्स मोड में नजर आए आमिर खान, देखें
Aamir Khan,Salman Khan,Shahrukh Khan Imran khan
'नई पीढ़ी देखना नहीं...', शाहरुख, आमिर और सलमान पर बोले इमरान खान, बताई ये वजह
Aamir Khan,Katrina Kaif
कटरीना नहीं बॉडी डबल ने 'कमली' गाने में किया था खतरनाक डांस?
imran khan divorce
'रिश्ता खत्म होने का दर्द...' आमिर खान के भांजे ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी

आमिर खान की 'दंगल' इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी. ये रिकॉर्ड चीन और ताइवान में हुई रिलीज के बाद बना था, जिसे आजतक कोई तोड़ नहीं पाया. मगर इसके करीब साउथ की दो फिल्में 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' जरूर पहुंची थी. 

हाल ही में HT संग बातचीत के दौरान इंडस्ट्री मार्केटर वरुण गुप्ता ने 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ने पर कमेंट किया है. उनका कहना है कि आने वाले समय में जो फिल्में थिएटर्स में रिलीज होनी हैं, उनमें पूरा दम है कि वो आमिर की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं. उन्होंने 'धुरंधर 2', 'रामायणम्' और एस.एस.राजामौली की 'वाराणसी' को इसका सही दावेदार बताया है. वरुण गुप्ता की कंपनी के पास 'धुरंधर 2', 'वाराणसी' और सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म की मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है.

Advertisement

क्या सचमुच टूटेगा 'दंगल' का रिकॉर्ड?

उनका कहना है, 'मेरे करियर में, अगर किसी एक फिल्ममेकर की फिल्म को मैं ज्यादा हाइप करने में भी कोई दिक्कत नहीं मानता, तो वो है एस.एस.राजामौली. क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा हाइप से भी कहीं ज्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे. मुझे लगता है कि बहुत सारी दूसरी फिल्मों के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता. कभी-कभी ज्यादा मार्केटिंग फिल्म को ही खराब कर देती है. लेकिन उनकी फिल्म के साथ तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूं. चाहे कहानी कुछ भी हो, आपको पता होता है कि राजामौली आपको सरप्राइज और शॉक जरूर करेंगे. ये फिल्म विदेशों में भारत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी.' 

वरुण ने आगे 'दंगल' के रिकॉर्ड तोड़ने पर तीन फिल्मों का नाम लेते हुए कहा, 'आज हम फरवरी 2026 में बात कर रहे हैं. 16 महीनों बाद, हम लोग जरूर दंगल का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. धुरंधर 2, रामायणम्, पार्ट 1 और वाराणसी, तीनों में वो दम साफ-साफ दिखाई दे रहा है.'

बात करें 'धुरंधर 2', 'वाराणसी' और 'रामायणम् पार्ट 1' की, तो 'धुरंधर 2' आज से लगभग 40 दिनों के बाद यानी 19 मार्च को रिलीज होनी है. वहीं 'रामायणम् पार्ट 1' को इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा. हालांकि 'वाराणसी' अगले साल 2027 में 7 अप्रैल को रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement