scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उर्वशी रौतेला ने मेल मॉडल संग दिए इंटीमेट पोज, ग्रीन ड्रेस में दिखा ग्लैमरस अंदाज, यूजर पूछने लगे कौन है यह बंदा?

उर्वशी रौतेला अपने बयानों के साथ-साथ अपने लुक्स को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. उनकी एक रील खूब सुर्खियां बंटोर रही है. सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी रिएक्शन दे रहे हैं.

Advertisement
X
उर्वशी रौतेला की रील वायरल (Photo: Intagram/urvashirautela)
उर्वशी रौतेला की रील वायरल (Photo: Intagram/urvashirautela)

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर अपनी स्टाइल सेंस, ग्लैमरस अवतार और अपने बयानों की वजह से इंटरनेट पर चर्चा में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और वे जो भी पोस्ट शेयर करती हैं, वह देखते ही देखते वायरल हो जाता है. अब एक बार फिर उर्वशी सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी एक वायरल रील है.

इस वीडियो में उर्वशी एक मेल मॉडल के साथ काफी बोल्ड और इंटीमेट पोज देती हुई नजर आ रही हैं. ग्रीन ड्रेस में उर्वशी का ग्लैमरस अंदाज जहां उनके फैंस को पसंद आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग उनके साथ दिख रहे शख्स को लेकर तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

वायरल रील में दिखा उर्वशी का बोल्ड अवतार
सोशल मीडिया पर सामने आई इस रील में उर्वशी रौतेला खूबसूरत ग्रीन ड्रेस पहने बेहद बोल्ड और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं. वीडियो में वह एक मेल मॉडल के साथ काफी नजदीकियां बढ़ाती और इंटीमेट पोज देती दिख रही हैं. दोनों की इस सिजलिंग केमिस्ट्री ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. जैसे ही यह वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, लोगों ने इसे जमकर देखना और शेयर करना शुरू कर दिया.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर्स का मिला-जुला रिएक्शन
उर्वशी के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. जहां कुछ लोग उनके लुक्स और बोल्डनेस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, 'क्या-क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए भी.' वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'मूवी नहीं मिल रही तो कोई भी कुछ भी कर रहा है.' एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'कर यह रही है, शर्म मुझे आ रही है.' इसके अलावा बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर उर्वशी के साथ दिख रहा यह शख्स कौन है?

सम्बंधित ख़बरें

Urvashi Rautela seeks 7000 crores from LA based AI Company
AI से खड़ा किया अरबों का बिजनेस, उर्वशी ने मांगे 7000 करोड़
riti sanon bralette rakshabandhan ad controversy
कृति सेनन पर उर्वशी ने साधा निशाना, ब्रालेट पहनने पर उठाए सवाल
Urvashi Rautela breaks silence
तिरंगे में सजीं उर्वशी रौतेला, बवाल मचने के बाद तोड़ी चुप्पी
उर्वशी रौतेला का तिरंगा गाउन इन दिनों सुर्खियों में है. (Photo: ITG)
तिरंगा बना फैशन! मंदिरा की साड़ी से उर्वशी के गाउन तक की कहानी
Urvashi Rautela-Sushmita Sen
तिरंगा गाउन में उर्वशी की रैंप वॉक, सुष्मिता से छीनी लाइमलाइट?

विज्ञापन की शूटिंग या किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा?
शुरुआती जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि उर्वशी रौतेला शायद किसी विज्ञापन (Advertisement) की शूटिंग कर रही हैं. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह किसी विज्ञापन की क्लिप है या फिर उनकी आने वाली किसी वेब सीरीज या फिल्म का हिस्सा है.

अब यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि इस बोल्ड वीडियो के पीछे की असली वजह क्या है, लेकिन फिलहाल यह रील सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से छाई हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लाखों खर्च किए, अब बाग उखाड़ने पर मजबूर किसान! सूखे की चपेट में महाराष्ट्र का फेमस 'अंगूर हब' |
    अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस का एक्शन, फरार शूटरों के घर की कुर्की- VIDEO |
    खाना पहुंचाने में हुई देरी तो भड़का कपल, Zomato डिलीवरी बॉय को पटक-पटक कर मारा |
    UP विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस में बढ़ी तनातनी! |
    174 जिंदगियां बचाने वाले पायलट स्मित मछार के लिए महामृत्युंजय जाप और हवन, जल्द स्वस्थ होने की कामना |
    पहले बेल्ट से घोंटा पति का गला, फिर किया नेचुरल डेथ का नाटक... केरलम में पत्नी का गजब ड्रामा |
    ऐप पर लोकेशन गलत थी, घर ढूंढने में हुई देर... कपल ने फूड डिलीवरी बॉय को पीटा, कैमरे ने पकड़ ली वारदात |
    VIDEO: 42 की उम्र में ड्वेन ब्रावो ने पकड़ा करिश्माई कैच! क्रिस गेल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक |
    Delhi में राज्यसभा सांसद के घर को चोरों ने बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम |
    Mooli Bhujia: रोज वही सादी फीकी दाल-सब्जी छोड़ें, प्याज-लहसुन डालकर बनाएं चटपटी मूली की भुजिया, रोठी-पराठे संग लगेगी टेस्टी
    Advertisement