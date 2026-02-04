क्या दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म वाराणसी? एसएस राजामौली का खुलासा, प्रियंका चोपड़ा पर था शक

इंडियन सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में बिजी हैं. वैसे तो ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होना है लेकिन डायरेक्टर अभी से इसे लेकर बात कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को लेकर बात की. इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वाराणसी क्या दो पार्ट में रिलीज होगी?

Screen Rant Plus को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर एसएस राजामौली ने बताया कि वो प्रियंका को लेकर थोड़े डरे हुए थे. उन्हें इस बात की चिंता थी कि सालों तक विदेशी प्रोजेक्ट्स और हॉलीवुड के माहौल में रहने के बाद, क्या प्रियंका फिर से भारतीय सिनेमा के सांचे में खुद को ढाल पाएंगी?

राजामौली के मन में क्यों था डर?

एसएस राजामौली ने बताया कि प्रियंका को बॉलीवुड फिल्म किए हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है. इस बीच उन्होंने लगातार हॉलीवुड प्रोडक्शंस में काम किया, जिससे उनके काम करने का तरीका और स्टाइल काफी बदल गया होगा. राजामौली को शक था कि क्या प्रियंका फिर से उसी पुराने 'इंडियन बेस' पर वापस लौट पाएंगी या नहीं.

डायरेक्टर ने कहा, 'हालांकि, जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, प्रियंका ने मेरे सारे शक को पल भर में खत्म कर दिया. सेट पर उनका काम और तालमेल इतना सटीक था कि मैं खुद हैरान हो गया. वह लगभग तुरंत ही माहौल में घुल-मिल गईं. जैसे पानी में मछली की तरह.'

मंदाकिनी के किरदार के लिए क्यों चुनी गईं प्रियंका?

फिल्म 'वाराणसी' में प्रियंका 'मंदाकिनी' का किरदार निभाने वाली हैं. राजामौली का मानना है कि इस रोल के लिए प्रियंका से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था. उनके मुताबिक, प्रियंका के अंदर एक अनोखी खूबी है—वह पर्दे पर जितनी दमदार और शक्तिशाली दिख सकती हैं, उतनी ही मासूम और कमजोर भी नजर आ सकती हैं. एक एक्ट्रेस के तौर पर उनकी यही 'वर्सेटिलिटी' उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और इसीलिए वह इस बड़े बजट के प्रोजेक्ट की पहली पसंद बनीं.

क्या दो पार्ट में रिलीज होगी वाराणसी?

वहीं फिल्म की लंबाई और इसके फॉर्मेट को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है. शुरुआत में टीम ने 'वाराणसी' को दो हिस्सों में रिलीज करने का मन बनाया था, जैसा कि राजामौली की पिछली फिल्मों में देखा गया है. लेकिन बाद में इस विचार को बदल दिया गया. अब यह फिल्म एक ही पार्ट में आएगी, जो काफी लंबी होगी. राजामौली के अनुसार, फिल्म का रनटाइम लगभग 200 मिनट यानी करीब 3 घंटे 20 मिनट का होगा. वह ऑडियंस को एक ही बार में पूरी कहानी का एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म वाराणसी?

'वाराणसी' को लेकर देशभर में जबरदस्त माहौल बना हुआ है. पिछले साल हैदराबाद में हुए इसके मेगा लॉन्च इवेंट ने पहले ही सुर्खियां बटोर ली हैं. फिल्म की रिलीज डेट 7 अप्रैल, 2027 तय की गई है. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी यह पौराणिक कहानी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है.



