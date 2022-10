Sara Ali Khan-Shubman Gill में क्या चल रहा? डेटिंग की खबरों के बीच होटल से साथ निकलने का Video वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और क्रिकेटर शुभमन गिल के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसे लेकर अभी क्लियर रिपोर्ट तो नहीं है. पर जो भी है दोनों के बीच उसके बारे में जानने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड रहते हैं. दोनों के डेटिंग की खबरें हैं. अब सारा-शुभमन को एक बार फिर से साथ में देखा गया है.

फिर साथ दिखे शुभमन-सारा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान और शुभमन गिल को दिल्ली में साथ में स्पॉट किया गया. एक वीडियो सामने आया है जिसमें सारा और शुभमन को दिल्ली के एक होटल से साथ में एग्जिट करते हुए देखा गया. वे दोनों कैजुअल अटायर में थे. सारा और शुभमन को साथ में फ्लाइट में भी देखने का दावा किया जा रहा है. सारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे पिंक टैंक टॉप में नजर आ रही हैं. प्लेन में सारा अली खान फैंस के साथ फोटो क्लिक करा रही हैं. सेल्फी लेने के बाद सारा फ्लाइट में शुभमन गिल के बगल में बैठ जाती हैं. दोनों ने साथ में फ्लाइट पकड़ी थी. सारा और शुभमन को फिर से साथ में देखने की खबर ने उनके फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

फैंस ने पूछे मजेदार सवाल

सोशल मीडिया पर सारा का फ्लाइट वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो ने क्रिकेटर संग उनकी डेटिंग की खबरों को और हवा दे दी है. सारा से सवाल पूछते हुए यूजर ने लिखा- क्या चक्कर है? दूसरे ने लिखा- शुभमन गिल सारा से ऑब्सेस्ड हैं. सोशल मीडिया पर लोग सारा शुभमन की डेटिंग की चर्चा कर रहे हैं. कुछ फैंस को उनके रिलेशनशिप ऑफिशियल करने का इंतजार है. हालांकि, अभी तक डेटिंग पर दोनों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

Check out the humble behaviour of #saraalikhan in flight from Delhi to Mumbai. She gave selfies to everyone with warm gesture. #exclusive @SaraAliKhan pic.twitter.com/61iFwddDRz