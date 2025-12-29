scorecardresearch
 
भंसाली की 'लव एंड वॉर' की रिलीज फिर टली, इस दौरान सामने आएगा फिल्म का पहला लुक

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. खबर हैं कि फिल्म की शूटिंग कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ गई है. यानी ये फिल्म जून, 2026 में रिलीज नहीं होगी. लेकिन उससे पहले साल की शुरुआत में हमें फिल्म का फर्स्ट लुक देखने मिलेगा.

फिल्म 'लव एंड वॉर' की आगे बढ़ी शूटिंग (Photo:X/@vickykaushal09)
फिल्म 'लव एंड वॉर' की आगे बढ़ी शूटिंग (Photo:X/@vickykaushal09)

साल 2026 रणबीर कपूर के लिए सबसे बड़ा माना जा रहा है. इस साल एक्टर की दो बड़ी फिल्में आने वाली हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. रणबीर की 'रामायणम्' और 'लव एंड वॉर' बड़ी बजट की फिल्में हैं, जिसमें कई बेहतरीन सितारे शामिल हैं. 'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं, जिसमें रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल शामिल हैं. 

'लव एंड वॉर' की बढ़ी शूटिंग, फिर टली रिलीज डेट

इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच बज तबसे बना हुआ है, जबसे इसकी कास्ट अनाउंस की गई. तीनों एक्टर्स रणबीर, विक्की और आलिया इस समय हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकार हैं. 'लव एंड वॉर' भंसाली का सबसे जुनूनी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. लेकिन अब ये फिल्म एक बार फिट टल गई है. 

रिपोर्ट्स हैं कि रणबीर की फिल्म अगले साल सेकेंड हाल्फ के बाद रिलीज की जाएगी. पहले इसकी रिलीज जून, 2026 में बताई जा रही थी. मगर अब इसकी शूटिंग के कारण, रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'लव एंड वॉर' की शूटिंग मई 2026 तक खिंच गई है जिससे बाकी सभी एक्टर्स का शेड्यूल बिगड़ गया है. साथ ही साथ फिल्म का बजट भी बढ़ा है. लेकिन जहां फिल्म की शूटिंग जारी रहेगी, वहीं उस बीच मेकर्स फैंस को एक बड़ा तोहफा देंगे.

शूटिंग टलने के बीच भंसाली देंगे फैंस को बड़ा तोहफा

इंडिया टुडे/आजतक को मिली एक्सक्लूजिव जानकारी के मुताबिक, भंसाली अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक जल्द रिलीज करने वाले है. ये टीजर साल 2026 की शुरुआत में आएगा. सूत्रों ने बताया है कि ये एसेट फिल्म की दुनिया और मूड को लोगों के सामने लाएगा. फैंस और दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा और मजेदार तोहफा होने वाला है. हो सकता है कि इसी के साथ मेकर्स नई रिलीज डेट भी ऑफिशियल तौर पर घोषित कर दें. फिल्ममेकर इस समय पूरी तरह व्यस्त हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि टीजर को अच्छे से एडिट करके फाइनल कर सकें. 

बता दें कि 'लव एंड वॉर' पहले मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी. ये सीधा यश की 'टॉक्सिक' से भिड़नी थी. लेकिन शूटिंग के चलते, रिलीज डेट को आगे के लिए टाला गया. कहा गया कि रणबीर ने भंसाली से जून, 2026 में फिल्म रिलीज करने की बात कही है. ताकि उनकी मच अवेटेड 'रामायणम्' और 'लव एंड वॉर' को थिएटर्स में अच्छा खासा गैप मिल सके. मगर अब कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट अगस्त या सितंबर में रखी जाएगी. देखना दिलचस्प रहेगा कि रणबीर, आलिया और विक्की की फिल्म किस वक्त रिलीज होगी.

