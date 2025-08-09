Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड में रक्षाबंधन की धूम, सुनील शेट्टी ने बहनों पर लुटाया प्यार, सलमान के लिए राखी सिस्टर का खास मैसेज

देशभर में आज 9 अगस्त को राखी का फेस्टिवल बडे़ ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रहने वाली है. बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राखी सेलिब्रेशन की पोस्ट शेयर कर रहे हैं. वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने दिवंगत भाई को याद किया है. इसके अलावा एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपनी बहन के साथ पोस्ट शेयर की है.

सलमान की राखी सिस्टर ने किया पोस्ट

बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की बीना काक राखी बहन हैं. सलमान उनके साथ एक ख़ास रिश्ता शेयर करते हैं. हालांकि घुटने में चोट लगने के कारण, वो इस साल सलमान को राखी नहीं बांध पाईं. लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए पुरानी तस्वीरें पोस्ट करके और अपने भाई को प्यार का इजहार करते हुए बधाई दी है.

सुनील शेट्टी ने बहनों के साथ शेयर की फोटो

वहीं एक्टर सुनील शेट्टी ने रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहनों के साथ एक फोटो शेयर कर उन्हें विश किया और सभी को इस त्योहार की बधाई दी. सुनील शेट्टी ने अपनी बहनों के लिए लिखा,'इन दोनों के साथ मुझे कभी भी ताकत, प्यार या सहारा पाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा. आज भी आभारी हूं और हर दिन रहूंगा.

अनन्या ने भाई अहान को किया विश

सैयारा की सफलता का जश्न मना रहे अहान पांडे पर बहन अनन्या पांडे ने प्यार लुटाया है. अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अहान के साथ कुछ फोटोज शेयर की है.

Advertisement

संजय दत्त ने बहनों पर लुटाया प्यार

एक्टर संजय दत्त ने भी राखी पर अपनी बहनों पर प्यार लुटाया है. एक्टर ने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'प्रिया और अंजू, तुम्हें अपनी बहनों के रूप में पाना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. मेरे जीवन को प्यार और शक्ति से भरने के लिए शुक्रिया. रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.

Priya and Anju, having you as my sisters is the biggest blessing life could give me. Thank you for filling my life with love and strength. Happy Raksha Bandhan! pic.twitter.com/wpfhENeomz — Sanjay Dutt (@duttsanjay) August 9, 2025

विवेक ओबेरॉय ने मनाया रक्षाबंधन

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी राखी पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अपनी और अपनी बहन की फोटो शेयर की है. इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तेरी राखी की डोरी आज कलाई पर नहीं, दिल में बंधी है. दूरियां तो बस दुनिया के लिए हैं, हमारे लिए नहीं.

कृॉमेडियन कृष्णा का आरती के लिए खास पोस्ट

वहीं एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने राखी के मौके पर अपनी बहन और एक्ट्रेस आरती सिंह के लिए पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने कई फोटोज भी शेयर कर इमोशनल नोट लिखा है.

सुशांत की बहन हुईं इमोशनल

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने राखी के खास मौके पर भाई को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर की है.

---- समाप्त ----