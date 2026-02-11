scorecardresearch
 
राजपाल यादव की रिहाई पर मैनेजर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- मदद को आया सलमान-अजय देवगन का फोन

राजपाल यादव को मुश्किल में देख बॉलीवुड सितारे एक के बाद एक उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं. राजपाल के मैनेजर ने बताया है कि सलमान खान, अजय देवगन ने भी एक्टर की मदद करने का वादा किया है. राजपाल की रिहाई को लेकर भी मैनेजर ने बड़ी जानकारी साझा की है.

कब रिहा होंगे राजपाल? (Photo: Instagram @rajpalofficial)
अपनी दमदार एक्टिंग से हर एक किरदार में जान डालने वाले एक्टर राजपाल यादव मुश्किल में हैं. चेक बाउंस केस मामले में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनपर करोड़ों का कर्ज है. राजपाल को मुश्किल में देख बॉलीवुड उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है. सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे नामी सितारे अब राजपाल का करोड़ों का लोन चुकाने में मदद करेंगे. 

राजपाल को बॉलीवुड से मिला सपोर्ट

राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने बताया है कि बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने एक्टर की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. Screen को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने खास जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया- राजपाल यादव की मदद के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं. सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे स्टार्स ने सपोर्ट दिखाया है. मेरी अभी डेविड धवन से फोन पर बात हुई थी, उन्होंने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया है. रतन नैन, वरुण धवन समेत बहुत से लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं. राजपाल भी इन सभी के शुक्रगुजार हैं. 

गोल्डी से पूछा गया कि क्या तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले राजपाल ने किसी से मदद मांगी थी? तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया. वो बोले- मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता. अच्छी बात यह है कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस में देखने के बाद पूरी इंडस्ट्री उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है. इस बात की सराहना करनी चाहिए. हर किसी ने मदद करने का वादा किया है, लेकिन इस तरह के लेनदेन रातोरात नहीं होते.

कब जेल से रिहा होंगे राजपाल?

हर किसी को अब राजपाल के जेल से बाहर आने का इंतजार है. ऐसे में गोल्डी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि राजपाल जल्द ही बाहर आ सकते हैं. उन्होंने कहा- परिवार को इस समय काफी मजबूत रहना होगा. राजपाल भाई खुद बहुत मजबूत इंसान हैं और यही मजबूती उनके पूरे परिवार में भी दिखती है. घर में कई सेलिब्रेशन्स होने वाले हैं. फरवरी के आखिर में फैमिली फंक्शन्स शेड्यूल हैं. हर कोई चाहता है कि राजपाल भाई तब तक घर आ जाएं. उम्मीद है कि वो कल तक बाहर होंगे. 

गोल्डी ने बड़ी जानकारी देते हुए आगे कहा- कल उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे. जमानत की अर्जी पहले ही दाखिल की जा चुकी है. कल की सुनवाई के बाद ही हम और डिटेल्स साझा कर पाएंगे. 

इससे पहले एक्टर सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, केआरके, राव इंद्रजीत सिंह ने राजपाल की मदद करने का वादा किया है. नेता तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल को 11 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. 

किस केस में फंंसे हैं राजपाल?

बता दें कि राजपाल यादव का केस साल 2010 का है. उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये लिए थे. मगर फिल्म पिटने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ और वो ये रकम लौटा नहीं पाए. उन्होंने कई चेक भी दिए, जो बाउंस हो गए, जिसके बाद उनपर लीगल एक्शन लिया गया. उनका लोन अब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अंत में उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा.

---- समाप्त ----
