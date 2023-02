Pathaan Box Office Collection Day 11: पठान का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, दंगल को धूल चटाकर बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, 11वें दिन 400 करोड़ पार

Pathaan Box Office Collection Day 11: शाहरुख खान की पठान ने बॉक्स ऑफिस का मौसम बदल दिया है. किंग खान की कमबैक फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है. वीकेंड हो या फिर वर्किंग डे...पठान का जलवा हर दिन कायम है. रिलीज के 11वें दिन भी पठान का परचम लहरा रहा है.

11वें दिन कैसी रही पठान की कमाई?

शाहरुख खान की फिल्म ने 11वें दिन भी डबल डिजिट में कमाई कर के दिखा दिया है कि वो सिर्फ रोमांस किंग ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी किंग है. पठान की 11वें दिन की कमाई कई फिल्मों की पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा है.

जी हां, आपने सही पढ़ा. पठान के 11वें दिन के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, पठान ने 11वें दिन करीब 22 करोड़ रुपये का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है. वर्किंग डेज में पठान की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन शनिवार की छुट्टी का पठान को भरपूर फायदा मिला. पठान की कमाई ने बड़ा जंप लेते हुए शनिवार (4 फरवरी) को 22 करोड़ रुपये के आसपास धमाकेदार कमाई की है.

#Pathaan early estimates for 2nd Saturday All-India Nett is ₹ 22 Crs..



Crossing #Dangal to become All-time No.1 Straight Hindi movie in India..