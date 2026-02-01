Mardani 3 का सैटरडे धमाका! रानी मुखर्जी का कॉप अवतार जुटा रहा भीड़, दूसरे दिन तगड़ा जंप

‘मर्दानी’ फिल्म फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का धाकड़ कॉप अवतार जनता में पॉपुलर रहा है. अब 7 साल बाद सुपरकॉप शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में लौटीं रानी की ‘मर्दानी 3’ भी जलवा दिखा रही है. इस फिल्म को पहले दिन मिक्स रिव्यूज मिले, लेकिन रानी की परफॉर्मेंस और उनके धाकड़ कॉप अवतार की खूब तारीफ हुई. इसने शुक्रवार को ‘मर्दानी 3’ को दमदार शुरुआत दिलाई ही. शनिवार के आंकड़े बता रहे हैं कि रानी की फिल्म लंबे रन की तैयारी कर रही है.

शनिवार को ‘मर्दानी 3’ का तगड़ा जंप

रानी की फिल्म ने शुक्रवार को 4 करोड़ की ओपनिंग से शुरुआत की. ये ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनिंग है. रानी के करियर में ‘मर्दानी 3’ की ओपनिंग, उनकी सोलो फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग भी है. शुक्रवार को फिल्म के लिए जनता का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव था और इसने शनिवार को बड़ा असर दिखाया.

रिलीज के दूसरे दिन, शनिवार को ‘मर्दानी 3’ को अच्छे दर्शक मिलने शुरू हुए. दोपहर बाद से फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ती रही और रात तक दमदार बनी रही. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि शनिवार को ‘मर्दानी 3’ के कलेक्शन में ऑलमोस्ट 50% का जंप आया है. इस जंप ने शनिवार का कलेक्शन 6 करोड़ तक पहुंचा दिया है. यानी दो दिन में रानी की फिल्म करीब 10 करोड़ नेट कलेक्शन कर चुकी है.

दिखने में छोटा आंकड़ा, फिर भी दमदार क्यों?

दो दिन में 10 करोड़ का आंकड़ा देखकर ये लग सकता है कि ‘मर्दानी 3’ कोई तगड़ी कमाई नहीं कर रही. मगर असल में ये कलेक्शन मजबूत इसलिए है क्योंकि रानी की फिल्म बहुत बड़ी रिलीज नहीं है. ‘मर्दानी 3’ लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है. मेकर्स ने ये भी शर्त रखी है कि थिएटर्स एक दिन में फिल्म के 6 से ज्यादा शो नहीं चला सकते.

‘मर्दानी 3’ किसी स्टार हीरो के लीड रोल वाली फिल्म नहीं है, बल्कि फीमेल लीड फिल्म है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म का बजट 35 करोड़ के आसपास है. ‘मर्दानी 2’ ने पहले वीकेंड में करीब 18 करोड़ का कलेक्शन किया था. ‘मर्दानी 3’ भी उसी तरफ बढ़ रही है.

अगर संडे को फिर एक बार सॉलिड जंप लेती है, तो वीकेंड में 18 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा. इस वीकेंड कलेक्शन के साथ ‘मर्दानी 3’ को बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए एक अच्छा बेस मिल जाएगा. वर्किंग डेज में अगर ये दर्शक जुटाने में कामयाब रही, तो रानी के हाथ एक अच्छी हिट लग सकती है.

