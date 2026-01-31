scorecardresearch
 
Border 2 के तूफान में भी डटी Mardaani 3! रानी मुखर्जी को मिली करियर की बेस्ट सोलो ओपनिंग

‘मर्दानी 3’ ने 'बॉर्डर 2' जैसी दमदार फिल्म थिएटर्स में होने के बावजूद रानी मुखर्जी को करियर की बेस्ट सोलो ओपनिंग दिला दी है. मिक्स रिव्यूज़ के बावजूद रानी की परफॉरमेंस ने जनता को खूब इंप्रेस किया है. वीकेंड पर अगर यही ट्रेंड रहा, तो ‘मर्दानी 3’ सॉलिड हिट साबित हो सकती है.

'मर्दानी 3' की दमदार शुरुआत (Photo: Instagram/@Yash Raj Films)
'मर्दानी 3' की दमदार शुरुआत (Photo: Instagram/@Yash Raj Films)

अपनी दमदार परफॉरमेंस से दर्शकों को हमेशा इंप्रेस करने वाली रानी मुखर्जी, एक बार फिर से बड़े पर्दे पर कमाल कर रही हैं. रानी की नई फिल्म ‘मर्दानी 3’ शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंची है. रानी की ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइज़ी दर्शकों में दमदार कंटेंट के लिए बहुत पॉपुलर रही है और नई फिल्म ने भी आते ही जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया है. रानी के लिए जनता के प्यार का कमाल ये है कि ‘मर्दानी 3’ ने उन्हें करियर की बेस्ट सोलो ओपनिंग दिलाई है.

मर्दानी 3’ की दमदार ओपनिंग
‘मर्दानी 3’ की एडवांस बुकिंग सॉलिड थी. लेकिन ‘बॉर्डर 2’ जैसी धमाकेदार फिल्म के थिएटर्स में होने की वजह से रानी की फिल्म को शुरुआत में कुछ खास माहौल नहीं मिला. फिल्म को मिक्स रिव्यूज़ मिले, लेकिन मोस्टली मामला पॉजिटिव साइड पर रहा. खासकर रानी की परफॉरमेंस को सभी ने खूब सराहा.

इन तारीफों का असर ‘मर्दानी 3’ पर दोपहर बाद दिखना शुरू हुआ. सुबह के शोज़ में ठंडी शुरुआत करने वाली ‘मर्दानी 3’ को दोपहर बाद अच्छे दर्शक मिले और शाम तक दर्शक बढ़ते चले गए. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है.

रानी के करियर की बेस्ट सोलो ओपनिंग
2010 के बाद से ही रानी ने सोलो लीड वाली फिल्मों पर ज्यादा फोकस किया है. इसके बाद से मेल स्टार्स के साथ उन्होंने सिर्फ दो फिल्में की हैं— आमिर खान के साथ ‘तलाश’ और सैफ अली खान के साथ ‘बंटी और बबली 2’. सैफ के साथ उनकी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ‘तलाश’ कामयाब रही थी और ये अभी तक रानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है. लेकिन अगर रानी की सिर्फ सोलो फिल्मों की बात हो, तो उन्होंने ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइज़ी, ‘हिचकी’ और नेशनल अवॉर्ड विनिंग ‘मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ जैसी दमदार फिल्में की हैं.

इनमें से सबसे बड़ी ओपनिंग ‘मर्दानी 2’ के नाम थी, जिसे 2019 में 3.80 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. ‘मर्दानी 3’ ने इसे पार कर दिया है और अब रानी की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. शुक्रवार को दोपहर बाद से फिल्म की बढ़ी रफ्तार बताती है कि लोग इस फिल्म के लिए थिएटर्स तक जाने लगे हैं. शनिवार और रविवार के लिए ये अच्छा संकेत है. ‘मर्दानी 3’ को अगर इन दोनों दिन दर्शकों का सपोर्ट मिला, तो ‘बॉर्डर 2’ जैसी तगड़ी फिल्म के थिएटर्स में होने के बावजूद ये सॉलिड हिट बन सकती है.

