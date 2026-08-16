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11 CM कटा गला, फरीदाबाद में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार युवक

फरीदाबाद में चाइनीज मांझे के कारण एक युवक की गर्दन में 11 सेंटीमीटर गहरा कट लग गया. युवक बाइक से कहीं जा रहा था. इसी बीच पतंग का मांझा उसकी गर्दन में उलझ गया. प्राथमिक इलाज के बाद युवक को दिल्ली रेफर कर दिया गया है.

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बाइक सवार युवक का गला चाइनीज माझें से 11 CM तक गला कट गया. (फोटो प्रतीकात्मक है)
बाइक सवार युवक का गला चाइनीज माझें से 11 CM तक गला कट गया. (फोटो प्रतीकात्मक है)

हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामना आया है. यहां चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक की जान पर बन आई. बैन होने के बावजूद खुलेआम बिकने वाले इस घातक मांझे ने एक बार फिर अपना खौफनाक रूप दिखाया है.

दरअसल, बाइक पर जा रहे एक 25 साल के युवक की गर्दन में मांझा उलझ गया. इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

घायल युवक की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई है. पंकज फरीदाबाद के पल्ला पावर हाउस इलाके का रहने वाला है. वह अपनी बाइक पर सवार होकर ओल्ड फरीदाबाद में रहने वाली अपनी आंटी के घर जा रहा था. 

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जब वह ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तो अचानक हवा में उड़ती हुई पतंग का मांझा उसकी गर्दन में लिपट गया. शुरुआत में पंकज को इस बात का अहसास नहीं हुआ कि उसकी गर्दन में मांझा फंस चुका है. इसलिए उसने अपनी बाइक नहीं रोकी.

यह भी पढ़ें: पतंग की डोर बनी मौत का फंदा! गाजियाबाद में चाइनीज मांझे से बाइक सवार की कटी गर्दन, अस्पताल में मौत

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11 सेंटीमीटर गहरा कट लगा

बाइक चलते रहने और मांझे के तेज धार होने की वजह से पंकज की गर्दन पर बहुत गहरा घाव हो गया. मांझे की चपेट में आने से उसकी गर्दन पर करीब 11 सेंटीमीटर गहरा कट लग गया. इसके अलावा उसके माथे पर भी पांच सेंटीमीटर का गहरा घाव हो गया.

खून से लथपथ हालत में देखकर आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे संभाला और अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया.

घटना के तुरंत बाद पंकज को फरीदाबाद के बीके अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे शुरुआती इलाज दिया. हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: तबाही का PAK प्लान, 'हेयर ट्रांसप्लांट' पर कुर्बान... श्रीनगर में घुसे लश्कर आतंकी 'चाइनीज' की अजब दास्तान

ओल्ड फरीदाबाद पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी. पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जैसे ही पीड़ित परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत मिलेगी, तुरंत FIR दर्ज कर ली जाएगी.

यह हादसा एक बार फिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है. प्रशासन की तरफ से चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है. इसके बावजूद बाजारों में यह जानलेवा मांझा आसानी से मिल जाता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस अवैध बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.

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