जींस-टीशर्ट में दूल्हा बनना चाहते थे सलमान खान, रोने लगे करण जौहर, बदल गया सुपरस्टार का मन

बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक 'कुछ कुछ होता है' को लेकर फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने सलमान खान से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि वो सलमान खान की वैनिटी में बैठकर रोए थे.

सलमान खान पर बोले करण जौहर (Photo: Social media) (Photo: Instagram/@beingsalmankhan/@karanjohar)
बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर और सुपरस्टार सलमान खान का रिश्ता काफी पुराना है. करण ने अपने डायरेक्शन के सफर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से की थी, जिसने न सिर्फ शाहरुख-काजोल की जोड़ी को अमर कर दिया, बल्कि सलमान खान के 'अमन' वाले किरदार को भी यादगार बना दिया. अब सालों बाद इस फिल्म से जुड़ा किस्सा करण जौहर ने शेयर किया है.

बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब करण जौहर, सलमान खान की वैनिटी वैन में फूट-फूटकर रोने लगे थे. यह किस्सा उस समय का है जब करण एक नए डायरेक्टर थे और सलमान एक सुपरस्टार. 

जब निकले करण जौहर के आंसू
करण जौहर ने मन्यावर के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान बताया कि सलमान खान के साथ काम करने को लेकर वह शुरू से ही काफी नर्वस थे. शूटिंग का पहला दिन था और सलमान अपनी वैनिटी वैन में जींस और टी-शर्ट पहनकर बैठे थे. जब करण उनसे मिलने पहुंचे, तो सलमान ने एक अजीब सा सुझाव दे डाला. सलमान ने कहा, 'देखो करण, अगर पहली बार कोई दूल्हा जींस और टी-शर्ट में एंट्री करता है, तो यह एक नया ट्रेंड बन जाएगा. मैं इसमें अपना स्वैग दिखाऊंगा.' करण यह सुनकर सन्न रह गए क्योंकि उन्होंने फिल्म के 'साजन जी घर आए' गाने के लिए बहुत ही भव्य सेट तैयार किया था.

करण ने आगे याद किया कि उन्होंने सलमान को समझाने की बहुत कोशिश की. उन्होंने कहा, 'सलमान, सेट बहुत शानदार है और काजोल ने भी बहुत भारी लहंगा पहना है, ऐसे में जींस-टीशर्ट कैसे चलेगी?' लेकिन सलमान अपनी बात पर अड़े थे कि वह इसे मैनेज कर लेंगे. करण उस वक्त इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह सलमान के सामने ही रोने लगे. एक उभरते हुए डायरेक्टर को अपने सामने इस तरह रोते देख सलमान खान भी घबरा गए. आखिरकार उन्होंने हार मान ली और कहा, 'अरे नहीं, नहीं, तुम रोओ मत, मैं सूट पहन लूंगा.' इसके बाद ही फिल्म के उस मशहूर संगीत सीक्वेंस की शूटिंग पूरी हो सकी.

सलमान की ऐसे हुई फिल्म में एंट्री
सिर्फ शूटिंग ही नहीं, बल्कि सलमान खान को फिल्म में लेना भी करण के लिए एक बड़ी चुनौती थी. करण ने बताया कि सलमान वाले 'अमन' के रोल के लिए उन्होंने पहले चंद्रचूड़ सिंह और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स से संपर्क किया था, लेकिन उन दोनों ने ही इस सपोर्टिंग रोल को निभाने से मना कर दिया था. करण काफी निराश थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब किसके पास जाएं.

किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था. एक शाम चंकी पांडे के घर पर पार्टी चल रही थी, जहां सलमान खान, करण जौहर के पास आए और मजाकिया अंदाज में बोले, 'मैंने सुना है कि तुम मार्केट में शॉपिंग (एक्टर की तलाश) कर रहे हो.' सलमान ने आगे कहा कि इस रोल को करने के लिए वाकई में बहुत आत्मविश्वास की जरूरत है और उन्होंने करण को अगले दिन फिल्म की कहानी सुनाने के लिए बुला लिया. इस तरह सलमान खान उस फिल्म का हिस्सा बने जिसने इतिहास रच दिया और आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है.

---- समाप्त ----
