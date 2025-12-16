scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सीक्रेट ऑपरेशन की तरह थी', विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की शादी पर बोले करण जौहर, कहा- कोई हिंट...

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की गुपचुप शादी की खबर से हर कोई हैरान था. प्रोड्यूसर करण जौहर भी एक्ट्रेस की शादी से सरप्राइज हुए थे. उनके मुताबिक, कपल की शादी किसी सीक्रेट ऑपरेशन से कम नहीं थी.

Advertisement
X
विराट-अनुष्का की शादी पर बोले करण जौहर (Photo: Instagram/@virat.kohli)
विराट-अनुष्का की शादी पर बोले करण जौहर (Photo: Instagram/@virat.kohli)

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल हैं. दोनों एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करने से कभी पीछे नहीं हटे. उनके अफेयर की चर्चा तो एक समय तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही. लेकिन असली सरप्राइज सभी को तब मिला, जब विराट-अनुष्का ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिससे पूरा इंटरनेट हिल गया.

विराट-अनुष्का की शादी को करण ने बताया 'सीक्रेट मिशन'

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इटली में गुपचुप शादी रचाई थी. उनकी शादी की खबर किसी को कानों कान नहीं थी. हर कोई शॉक्ड था कि आखिर दोनों ने कैसे इतनी बड़ी बात सीक्रेट रखी थी. अब विराट-अनुष्का की शादी की बात एक बार फिर चर्चा में आई है. हाल ही में करण जौहर, एक्टर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा के साथ एक इवेंट में थे, जहां विराट-अनुष्का की वेडिंग प्लानर देविका नारायण भी मौजूद थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Virat_Anushka
Virat Kohli और Anushka Sharma, एयरपोर्ट पर दिखा पावर कपल! 
Abhishek and Kohli
Abhishek Sharma तोड़ सकते हैं Virat Kohli का रिकॉर्ड! 
Virat Kohli, Anushka Sharma
Film wrap: लाइमलाइट से दूर महीनों बाद इंडिया लौटीं अनुष्का, सना-शोएब ले रहे तलाक? 
India's explosive batter Abhishek Sharma in this frame
कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड खतरे में, धर्मशाला में इतिहास रचेंगे अभिषेक शर्मा 
Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi ने Google Search पर दिया बड़ा बयान! 

करण ने कहा कि विराट-अनुष्का की शादी ने डेस्टिनेशन वेडिंग का सिस्टम बदल दिया. उन्होंने कहा, 'शादियों का पूरा अंदाज और स्टाइल बदल गया है, खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग्स का. मैं तो पूरा क्रेडिट अनुष्का-विराट की शादी को दूंगा. मुझे याद है पूरा देश सुबह उठा तो पता चला कि दोनों की शादी हो गई, किसी को कुछ भनक तक नहीं थी. बिल्कुल सीक्रेट मिशन जैसा था. ना कोई हिंट, ना कोई लीक. उनकी शादी की वॉक, वो जगह, बस वो दोनों, सभी उस प्यार में पड़ गए.'

Advertisement

विराट-अनुष्का की शादी में क्या था सबसे बड़ा खर्च?

विराट-अनुष्का की वेडिंग प्लानर देविका ने आगे बताया कि कपल की शादी में सबसे बड़ा खर्च किन चीजों में हुआ था. उन्होंने कहा, 'सबसे ज्यादा तो लॉजिस्टिक्स ही था. उस शादी ने पूरा खेल ही बदल दिया क्योंकि लोगों को पता चला कि शादी में वो जो मन में आए वो कर सकते हैं. मुझे लगता है यही सबसे बड़ा बदलाव था. उससे पहले लोग बस मम्मी-पापा की सुनते थे कि शादी में क्या-क्या होता है. अब लोग सोचने लगे कि उन्होंने तो अपने मन से किया, तो हम भी जो दिल चाहे वो क्यों नहीं कर सकते.'

बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर, 2017 को हुई थी. दोनों करीब चार सालों तक डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंधे थे. कपल ने शादी के लगभग तीन सालों बाद साल 2021 में एक बेटी वामिका को जन्म दिया. फिर, दोनों साल 2024 में दोबारा एक बेटे के पेरेंट्स बने. अब विराट और अनुष्का अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement