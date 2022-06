रिलीज से पहले आया जुग जुग जियो का फर्स्ट रिव्यू, टिकट बुकिंग से पहले जरूर पढ़ें

वरुण धवन-कियारा आडवाणी स्टारर फैमिली ड्रामा जुग जुग जियो की रिलीज को बस दो द‍िन रह गए हैं, लेक‍िन ओवरसीज सेंसर बोर्ड के UAE बेस्ड उमैर संधू ने यह फिल्म देखी ली है. उमैर ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट कर जुग जुग जियो को साढ़े तीन स्टार्स दे डाले हैं. लगता है उमैर को फ‍िल्म पसंद आई है. तो आइए फ‍िल्म देखने से पहले हम भी जान लें जुग जुग जियो के लिए उमैर का नजर‍िया.

उमैर ने लिखा- 'First Review #JugJugg Jeeyo ओवरसीज सेंसर की तरफ से. न‍िश्च‍ित है ये फिल्म ह‍िट होगी. स्मार्ट लेखन, शानदार ह्यूमर और दिल छू लेने वाली भावनाएं इस बेहतरीन फिल्म के तीन पिलर्स हैं. चौथा पिलर फिल्म के मुख्य कास्ट की परफॉर्मेंस है. 2022 का बेस्ट फैमिली एंटरटेनर.' अपने रिव्यू को जारी रखते हुए दूसरे ट्वीट में लिखा- 'ये अपने टाइटल को पूरी तरह से जीता है और इन्वेस्टर्स को अच्छी खबर देगा. यह अन‍िल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, मनीष पॉल के ईमानदार और उल्लेखनीय परफॉर्मेंस से सजा है. फुल पैसा वसूल फैमिली एंटरटेनर.'

First Review #JugJuggJeeyo from Overseas Censor. It is a sure-fire hit. Smart writing, fantastic humour and heartfelt emotions are the three pillars of this well-made film. The fourth pillar being the performances of its principal cast. Best Family Entertainer of 2022. ⭐⭐⭐1/2