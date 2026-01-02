2026 की पहली फिल्म 'इक्कीस' ने डटकर झेली 'धुरंधर' की सुनामी, मिली दमदार ओपनिंग

2026 का पहला ही दिन बॉलीवुड से एक दमदार फिल्म लेकर आया. अगस्त्य नंदा की पहली और बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को न्यू ईयर विश की तरह थिएटर्स में पहुंची. बहुत लिमिटेड पोटेंशियल वाली 'इक्कीस' को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले. सुबह के शोज से ही इसे जनता की भी खूब तारीफें मिलीं. इन तारीफों का ये कमाल हुआ है कि 'धुरंधर' जैसी तूफानी फिल्म के बीच भी 'इक्कीस' ने बहुत दमदार ओपनिंग कलेक्शन किया है. 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए 21 साल के जांबाज अरुण खेत्रपाल की बायोपिक को उम्मीद से कहीं बेहतर शुरुआत मिली है.

'इक्कीस' ने न्यू ईयर पर की शानदार शुरुआत

न्यू ईयर पर आ रही 'इक्कीस' को ठीकठाक एडवांस बुकिंग मिली थी. नेशनल सिनेमा चेन्स में इसके करीब 35 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे. अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसी बुकिंग के साथ 'इक्कीस' पहले 5 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर सकती है. 'इक्कीस' जैसी फिल्म के लिए ये एक दमदार ओपनिंग कलेक्शन होता.

पर फिल्म ने उम्मीदों को काफी पीछे छोड़ते हुए तगड़ी ओपनिंग की है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'इक्कीस' ने न्यू ईयर वाले दिन 7 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. ये ओपनिंग कलेक्शन इसलिए भी बहुत सॉलिड है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सुनामी बनी हुई है.

5वें हफ्ते में चल रही 'धुरंधर' के शोज अभी भी नई रिलीज 'इक्कीस' के मुकाबले करीब 40% ज्यादा हैं. इसके बावजूद 'इक्कीस' ने जो ओपनिंग कलेक्शन किया है, वो फिल्म का दम तो दिखा ही रहा है. ये भी बता रहा है कि जनता ने 'इक्कीस' को स्वीकार कर लिया है.

अक्षय–कार्तिक की फिल्मों से बेहतर 'इक्कीस' की ओपनिंग

2025 की चर्चित बॉलीवुड फिल्मों को देखें तो कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा', अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2', अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' ने 7 करोड़ से 8 करोड़ के बीच ओपनिंग की थी. सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'परम सुंदरी' और राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' की ओपनिंग भी लगभग इतनी ही थी.

पर ये सभी फिल्में उन स्टार्स की थीं जो 'इक्कीस' के हीरो अगस्त्य के मुकाबले कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं. जिनका ओपनिंग पोटेंशियल ज्यादा है और इनकी फिल्मों को रिलीज भी 'इक्कीस' से बेहतर मिली थी.

क्यों तगड़ी है 'इक्कीस' की ओपनिंग?

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा 'इक्कीस' से फिल्म डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म में उन्होंने अरुण खेत्रपाल का लीड किरदार निभाया है. कुछ समय पहले ही इस संसार से विदा ले चुके बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र अरुण के पिता के रोल में हैं. जयदीप अहलावत ने भी 'इक्कीस' में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है.

'इक्कीस' की कास्ट में कोई ऐसा नाम नहीं है जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाला हो. इसके डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने 'अंधाधुन' और 'बदलापुर' जैसी थ्रिलर बनाई हैं. राघवन की ये फिल्में हिट तो थीं, पर उन्हें कभी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार हिट्स देने वाला डायरेक्टर नहीं माना गया. 'इक्कीस' कोई धमाकेदार एक्शन एंटरटेनर नहीं है.

ये युद्ध में बलिदान देने वाले शहीदों को और युद्ध की जरूरत पर सवाल उठाने वाली फिल्म है. एक्शन कम है, ड्रामा और इमोशन ज्यादा. यानी 'इक्कीस' में कोई ऐसा मसाला नहीं था जो इसे बॉक्स ऑफिस के लिए एक पोटेंशियल हिट बनाता हो. इसके बावजूद 'इक्कीस' की शानदार ओपनिंग बता रही है कि ये आने वाले दिनों में और कमाल करने वाली है.

