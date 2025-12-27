फिल्म धुरंधर के 'डोंगा' नवीन कौशिक छोड़ने जा रहे थे इंडस्ट्री, पोस्ट कर बताई वजह

फिल्ममेकर आदित्य धर की धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड बना रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इन सब के बीच मूवी में 'डोंगा' का रोल प्ले करने वाले नवीन कौशिक ने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़कर जा रहे थे, लेकिन इस फिल्म ने उनके अंदर दोबारा काम करने का हौसला बढ़ाया.

नवीन कौशिक ने किया पोस्ट

शुक्रवार को एक्टर नवीन ने इंस्टाग्राम पर धुरंधर के सेट से आदित्य धर के साथ कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों के साथ, उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें आदित्य का उन पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया अदा किया. नवीन ने लिखा, 'कहीं न कहीं, आप भूल जाते हैं कि बाकी सब से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा. भरोसा कि सारी कुर्बानियां, सारे रिजेक्शन, कास्टिंग कॉल के लिए घंटों इंतजार करना, ईगो मसाज करना, नेटवर्किंग, पेमेंट के पीछे भागना, और टैलेंटलेस 'स्टार्स' के सामने अपनी काबिलियत पर शक करना- इन सबका कोई मतलब है. इसका मतलब है कि आपको यहीं होना था कि आप इसके हकदार हैं.'

इंडस्ट्री छोड़ने वाले थे नवीन कौशिक

धुरंधर मिलने से पहले अपनी सोच को याद करते हुए नवीन ने बताया कि वह इंडस्ट्री छोड़ने के लिए तैयार थे. उन्होंने लिखा, 'मैं खुद पर अपना भरोसा भूल गया था. मैं खुद पर किया गया अपना विश्वास भूल गया था. मैं छोड़ने और जाने के लिए तैयार था. मुकेश सर के कहने पर मैंने आपसे (आदित्य) मुलाकात की. इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले यह मेरी आखिरी कोशिश थी.'

नवीन ने आगे एक पल को याद किया जब कई कास्ट मेंबर कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे. जिसके बाद आदित्य ने उनसे कहा कि यह फिल्म उनके भरोसे और सपोर्ट से ही कामयाब हो सकती है. उस पल नवीन ने कहा, 'फिल्म उन्हें अपनी लगने लगी न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जो उस गांव का हिस्सा बन गया था जो एक बच्चे को पालता है.'

नवीन कौशिक की आदित्य धर ने मदद की

आदित्य को खुद पर फिर से विश्वास दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हुए नवीन ने कहा, 'पिछले डेढ़ साल का सफर मुश्किल, कभी-कभी निराशाजनक, लेकिन बहुत रोमांचक रहा. लोकेशन से लेकर एक्शन तक, इन सबमें आदित्य सर आप ही वह कैप्टन थे, जिसने नाव को संभाले रखा. जब दूसरे लोग हिम्मत हार सकते थे, तब आपने विजन को बनाए रखा और जब हालात किसी को भी भटका सकते थे, तब आपने अपना आपा नहीं खोया. जैसे-जैसे आप इस देश में डायरेक्टर्स की टॉप लिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया अब आपको उस मास्टर, जीनियस, कारीगर और कहानीकार के रूप में देखती है जो आप सच में हैं.'

बता दें कि नवीन ने 2009 में देव.डी में एक सपोर्टिंग रोल से फिल्मों में डेब्यू किया. उसी साल वह रणबीर कपूर के साथ अपनी पहली बड़ी फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर में नजर आए थे. इसके बाद कई वेब सीरीज और फिर फिल्म 'ये जवानी है दीवानी', 'बैंक चोर', 'बैड न्यूज' और 'गेस्ट इन लंदन' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.



