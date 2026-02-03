जसकीरत की लाइफ, मेजर इकबाल का एक्शन... 'धुरंधर 2' के टीजर में जनता को इन 5 चीजों की उम्मीद है!

सिनेमा फैन्स जिस एक घटना के इंतजार में पिछले कई हफ्तों से टकटकी लगाए बैठे हैं, मंगलवार को वो घटने जा रही है— ‘धुरंधर: द रिवेंज’ यानी ‘धुरंधर 2’ का टीजर आ रहा है. दिसंबर 2025 में आई ‘धुरंधर’ की दमदार फिल्ममेकिंग, शानदार गानों और धमाकेदार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की चर्चा कभी थमी भी नहीं थी. चंद रोज पहले ‘धुरंधर’ की ओटीटी रिलीज ने इस क्रेज को नई हवा दे दी. पहले पार्ट के अंत में ही मेकर्स ने नए पार्ट की कुछ झलकियां दिखाते हुए अनाउंस कर दिया था कि 19 मार्च को, ईद के मौके पर फिल्म आएगी. तभी से जनता अगले पार्ट की एक झलक के लिए तरस रही है.

‘धुरंधर’ के टीजर से क्या उम्मीद करनी है, किसी को आईडिया नहीं था. इसलिए टीजर में जो भौकाल बना, उसने जनता को अकबका दिया. पहले पार्ट की कामयाबी ने दूसरे पार्ट के लिए उम्मीदों की लकीर बहुत लंबी खींच दी है. मंगलवार को 12:12 बजे आ रहे ‘धुरंधर 2’ के टीजर से जनता को कम से कम 5 उम्मीदें तो हैं ही.

1. जसकीरत सिंह रांगी की लाइफ

‘धुरंधर’ के पहले पार्ट में जनता ने इंडियन स्पाई हमज़ा अली मज़ारी की लाइफ देखी है. लेकिन हमज़ा की पहचान के पीछे छुपे जसकीरत सिंह रांगी की लाइफ के सिर्फ कुछ फ्लैश ही दिखे हैं. इतना ही पता चलता है कि पंजाब की हिंसा ने उसका जीवन बदला है. उसकी मां खेत में खड़ी दिखती है और शायद पिता को पेड़ से लटकाया जा रहा है. पहली फिल्म के अंत में जसकीरत की लाइफ के कुछ सीन्स फिल्म में छिड़के गए थे. ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के टीजर में जसकीरत की लाइफ से जुड़ा कोई मजबूत सीन दिख जाए, तो मजा ही आ जाएगा.

2. ल्यारी का किंग— हमज़ा अली मज़ारी

हमज़ा के मिशन का मकसद है ल्यारी की गैंगस्टर पावर के तख्त पर पहुंचना. उसने सबसे पावरफुल गैंगस्टर रहमान डकैत को ठिकाने लगा दिया है. अब उसके सामने एक ही चैलेंज है— उजैर बलोच. ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के टीजर में जनता को ल्यारी पर राज कर रहे हमज़ा की कोई झलक मिल गई, तो माहौल ही बदल जाएगा.

3. मेजर इकबाल इन एक्शन

‘धुरंधर’ के ट्रेलर में अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल का जितना तगड़ा भौकाल बनाया गया था, फिल्म में उसका अभी आधा ही दिखा है. पहली फिल्म के ट्रेलर में अर्जुन के जितने सीन हैं, वो भी अभी फिल्म में पूरे नहीं आए हैं. ट्रेलर में एक बहुत छोटा सा फ्रेम था जिसमें मेजर इकबाल और हमज़ा भिड़ते नजर आते हैं. ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का सबसे मजेदार हिस्सा यही भिड़ंत हो सकती है. रहमान डकैत के मरने के बाद अब मेजर इकबाल को खलनायकी का वो माहौल बनाना है, जो पहली फिल्म के ट्रेलर में नजर आया था.

4. जमील जमाली के जुमले

कहानी में सब कुछ सिर्फ सीरियस हो तो मजा नहीं आता. ‘धुरंधर’ में जमील जमाली के रोल में सीनियर एक्टर राकेश बेदी ने कमाल कर दिया था. उनके शातिर दिमाग और चटपटे लहजे ने कहानी का माहौल बदल दिया था. ‘धुरंधर 2’ के टीजर में राकेश बेदी का कोई दिलचस्प डायलॉग या जेस्चर भी फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा देगा.

5. स्पीकर-फाड़ म्यूजिक

‘धुरंधर’ की जान अगर कहानी थी, तो आत्मा म्यूजिक था. फिल्म के पहले टीजर में जैसे ही ‘ना दे दिल परदेसी नूं’ सुनाई दिया, तभी से फिल्म का धमाका तय लगने लगा था. छोटे-बड़े मिलाकर करीब 18 म्यूज़िकल टुकड़े फिल्म में इस्तेमाल हुए थे. शाश्वत सचदेव से ‘धुरंधर 2’ में भी ऐसे ही बैंगर्स की उम्मीद है. अगर टीजर में ही कोई ऐसी धुन मिल गई, जिससे जनता चिपक जाए, तो ‘धुरंधर 2’ का क्रेज आसमान छूने लगेगा.

12:12 में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. ‘धुरंधर’ के फैन्स तो अभी से ‘धुरंधर 2’ का टिकट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं. लेकिन एक दमदार टीजर इस माहौल को और भौकाली बनाकर दूसरी फिल्म को एक इवेंट में बदल सकता है.

