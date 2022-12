पठान कंट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान कोलकाता पहुंच गए हैं. कोलकाता एयरपोर्ट से किंग खान का एक वीडियो भी सामने आया है. हालांकि, शाहरुख खान वहां अकेले नहीं गये हैं. बॉलीवुड बादशाह के साथ रानी मुखर्जी भी कोलकाता पहुंची है.

कोलकाता पहुंचे शाहरुख खान

हाल ही में शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दरबार माथा टेकने पहुंचे थे. वैष्णो देवी से लौटने के बाद अब वो फिल्म फेस्टिवल के लिये कोलकाता गये हैं. वीडियो में शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर फैंस और सेक्योरिटी से घिरा हुआ देखा जा सकता है. ब्लैक कलर के सूट में चश्मा लगाए शाहरुख खान को फैंस से वेव करते हुए दिखे.

वीडियो में एयरपोर्ट पर किंग खान के लिए जमा हुए फैंस और पैपराजी पठान.... पठान चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में शाहरुख खान के लिये फैंस की दीवानगी साफ देखी जा सकती है. वहीं किंग खान ने भी पूरी मुस्कान के साथ फैंस का प्यार का जवाब वेव करके दिया. शाहरुख के अलावा एयरपोर्ट पर ब्लैक साड़ी में रानी मुखर्जी को स्पॉट किया गया. शाहरुख खान और रानी मुखर्जी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सिलसिले में कोलकाता पहुंचे हैं.

शाहरुख खान के लिए क्रेजी फैंस-

किंग खान और रानी के अलावा अमिताभ बच्चन, शत्रुघन सिन्हा, जया बच्चन, सिंगर कुमार सानू और सौरभ गांगुली भी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए.

मिथुन चक्रवर्ती को नहीं बुलाया गया

कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में मिथुन चक्रवर्ती को ना देख कर सवाल उठने लगे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ममता बनर्जी को ट्वीट करते हुए लिखा, मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया. KIFF मिथुन चक्रवर्ती के बिना अधूरा है. दूसरे राज्यों से सुपरस्टार्स बुलाने और अपनों को टालने का मतलब क्या है? जहां तक ​​कला की बात है, तो इसे राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए.

KIFF is incomplete without Mithun Chakraborty. What is the point of calling superstars from other states and avoiding your own? Politics should be kept aside as far as art is concerned. @MamataOfficial