Cannes 2022 में भारत को मिलेगा 'कंट्री ऑफ ऑनर' सम्मान, इंडियन पवेलियन पहुंचे बॉलीवुड के नामी सितारे

इस बार का कान्स फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में भारत के नाम रहेगा. इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को 'कंट्री ऑफ ऑनर' का सम्मान दिया जा रहा है. इस बार यहां भारतीय कला संस्कृति की भी झलक दिखेगी. इस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी देश को (कंट्री ऑफ ऑनर) का आधिकारिक सम्मान मिल रहा है और यह सम्मान भारत के नाम गया है. यह सम्मान उस समय मिल रहा है जब फ्रांस और भारत अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं.

कान्स फिल्म महोत्सव 75 साल का हो गया है और इस बार इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल के ‘वर्ल्ड प्रीमियर’ में आर माधवन की फिल्म ‘राकेटरी’ को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है. ए.आर. रहमान, शेखर कपूर, रिकी केज कॉन्स रेड कार्पेट पर चलने वाली हस्तियों में शामिल हैं. इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रसून जोशी और केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कान्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. दीपिका पादुकोण इस बार कान्स फिल्म फेस्टिव 2022 की जूरी का हिस्सा हैं.

#WATCH | Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, Actor Nawazuddin Siddiqui, CBFC members Prasoon Joshi, Vani Tripathi & Ricky Kej at the India pavilion at #CannesFilmFestival2022



India has been named the Country of honour at Marché du Film - festival de Cannes.

ANI पर लगातार वीडियोज आ रहे हैं, जहां सभी सितारे इंडियन पवेलियन पहुंच रहे हैं. केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बेज कलर के आउटफिट में नजर आए. वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ब्लैक सूट पहनकर पवेलियन पहुंचे हैं. सीबीएफसी मेंबर्स प्रसून जोशी भी ब्लैक आउटफिट में नजर आए. वाणी त्रिपाठी और रिकी केज साड़ी में नजर आईं. म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान का कान्स में यह डायरेक्टोरियल फिल्म डेब्यू होने वाला है.

France | It is a great honour to be here. I also have my first directorial film which is premiering at Cannes XR: AR Rahman, Music Composer



India has been named the Country of honour at Marché du Film - festival de Cannes

एआर रहमान ने कहा कि खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मैं इस बार कान्स का हिस्सा बना. कान्स में मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म प्रीमियर होगी, जिसे लेकर मैं बेह एक्साइटेड हूं. वहीं, प्रसून जोशी ने कहा कि भारत हमेशा से ही कान्स का हिस्सा रहा है. कान्स के दो पार्ट होते हैं. एक मार्केट और दूसरा जहां फिल्में दिखाई जाती हैं. दोनों ही हिस्से बेहद अहम होते हैं. यह साल हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि इस बार भारत को 'कंट्री ऑफ ऑनर' सम्मान मिलने वाला है.

The next era can belong to India, especially in terms of global ideas coming out of India. It will be a great festival for us and we all look forward to it: Prasoon Joshi, writer, poet and Chairman, CBFC

प्रसून जोशी ने आगे कहा कि सरकार और सभी सितारों-फिल्ममेकर्स ने इस बात को बेहद ही सीरियसली लिया है. हम सभी इंडस्ट्री के लेवल पर बातचीत करेंगे और पार्टनरशिप को लेकर अपनी बात रखेंगे. ग्लोबल आइडियाज पर बातचीत होगी. हम सभी के लिए यह एक अच्छा अवसर है या यूं कहिए की फेस्टिवल है, जिसे हम अपने लेवल पर अच्छी तरह एक्स्प्लोर कर सकते हैं.