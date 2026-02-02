scorecardresearch
 
Border 2 पहुंची 300 करोड़ पार! लगे KGF 2-बाहुबली 2 से कम दिन, सनी पहुंचे शाहरुख के बराबर

‘बॉर्डर 2’ ने संडे को 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेकर साफ कर दिया है कि सनी देओल के फौजी अवतार का जलवा लगातार बरकरार है. दूसरे वीकेंड में मजबूत होल्ड और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने तगड़ी कमाई की है. दूसरे वीकेंड के साथ सनी ने शाहरुख का एक रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया है.

'बॉर्डर 2' के 300 करोड़ पार! (Photo: ITGD)
'बॉर्डर 2' के 300 करोड़ पार! (Photo: ITGD)

‘बॉर्डर 2’ की रिलीज से पहले सवाल उठ रहा था कि ‘गदर 2’ से धमाकेदार कमबैक करने वाले सनी, एक और सीक्वल को तगड़ी कामयाबी तक ले जा पाएंगे या नहीं? जवाब आ गया है— 300 करोड़ के धमाके के साथ! पहले दिन से ही थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटा रही ‘बॉर्डर 2’ ने संडे को धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से कम वक्त में और कई बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए.

संडे को फिर से फायर बनी ‘बॉर्डर 2’
पहले हफ्ते में ऑलमोस्ट 245 करोड़ का नेट कलेक्शन करके आ रही ‘बॉर्डर 2’ ने अपने दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 12.53 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये गुरुवार के मुकाबले थोड़ा सा कम था. इसलिए कई लोगों को लगा कि अब सनी की फिल्म शायद स्लो पड़ने लगी है. लेकिन ‘बॉर्डर 2’ ने शनिवार को तगड़े जंप के साथ 20.17 करोड़ कलेक्शन करके बता दिया कि अभी ये स्लो पड़ने के मूड में नहीं है. 9 दिनों में फिल्म का नेट कलेक्शन 277.67 करोड़ तक पहुंच गया था.

मगर जब शनिवार को कलेक्शन में तगड़ा जंप आता है, तो संडे का जंप अक्सर बहुत बड़ा नहीं होता. लेकिन ‘बॉर्डर 2’ तो जैसे ट्रेंड बदलने ही निकली है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि संडे को ‘बॉर्डर 2’ के कलेक्शन में करीब 25% का जंप आया है. सनी देओल की फिल्म का कलेक्शन संडे यानी 10वें दिन 24 करोड़ रुपये पहुंचा है. इस कलेक्शन के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का लैंडमार्क पार कर लिया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 301 करोड़ से ज्यादा हो गया है. 

बहुत तेज 300 करोड़ तक पहुंची ‘बॉर्डर 2’
पिछले साल आई ब्लॉकबस्टर ‘छावा’ को भी 300 करोड़ तक पहुंचने में 10 ही दिन लगे थे. हालांकि ‘धुरंधर’ ने ‘बॉर्डर 2’ से सिर्फ एक दिन पहले, 9 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.

‘बॉर्डर 2’ ने KGF 2, ‘बाहुबली 2’ और ‘दंगल’ जैसी फिल्मों से पहले 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, इसे सनी की ही कमबैक फिल्म ‘गदर 2’ से ज्यादा दिन लगे हैं. ‘गदर 2’ ने ये आंकड़ा 8 दिनों में पार कर लिया था.

सनी पहुंचे शाहरुख के बराबर
सनी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, तीनों खान से भी बड़े. मगर साल 2000 के बाद बदलने लगे मॉडर्न बॉलीवुड में उनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस उतनी बड़ी नहीं रही, जितनी तीनों खान या अक्षय कुमार और अजय देवगन को मिली. मगर 2023 में धमाकेदार कमबैक करने वाले सनी ने अब 90s के अपने साथी स्टार्स ही नहीं, बॉलीवुड के यंग स्टार्स रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की भी बराबरी कर ली है.

‘गदर 2’ के बाद ‘बॉर्डर 2’ सनी देओल की दूसरी फिल्म है जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. शाहरुख की भी दो ही फिल्मों ने 300 करोड़ या उससे ज्यादा कमाए हैं— ‘जवान’ और ‘पठान’. रणबीर कपूर के खाते में भी 300 करोड़ वाली दो ही फिल्में हैं— ‘एनिमल’ और ‘संजू’. और ‘पद्मावत’ से पहली बार 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बने रणवीर सिंह, हाल ही में ‘धुरंधर’ से दूसरी बार इस क्लब में शामिल हुए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ की धमाकेदार सक्सेस का राज यही है कि सनी देओल का फौजी अवतार और फिल्म का कंटेंट जनता को पसंद आ रहा है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज के साथ जनता से दमदार वर्ड ऑफ माउथ मिला है, जो लगातार कमाल कर रहा है. पहले वीकेंड में 129.89 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे वीकेंड में करीब 57 करोड़ कमाए हैं. ये करीब 55% की गिरावट है, जो बताती है कि फिल्म का होल्ड लगातार तगड़ा बना हुआ है. अब देखना है कि दूसरे हफ्ते में ‘बॉर्डर 2’ और क्या कमाल करने वाली है.

