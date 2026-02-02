scorecardresearch
 
'सोनू निगम नहीं अरिजीत गाए मेरे ढोलना 3.0', मगर नहीं माने अमाल मलिक, ऐसे किया रिकॉर्ड

भूल भुलैया 3 के सुपरहिट गाने ‘मेरे ढोलना 3.0’ को लेकर अमाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कैसे पहले लोगों को सोनू निगम को साइन करने पर शक था, वो चाहते थे कि अरिजीत सिंह इस गाने को गाए. लेकिन सिंगर ने सबकी बोलती बंद कर दी, जब वो 45 मिनट में गाना रिकॉर्ड करके चले गए.

'मेरे ढोलना के लिए सोनू निगम को हटाकर अरिजीत को लेना चाहते थे' (Photo: Instagram @arijitsingh, @whatshotbangalore)

कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ‘भूल भुलैया 3’ नवंबर 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट रही और इसके म्यूजिक को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म का दर्दभरा गाना ‘मेरे ढोलना 3.0’ जिसे सोनू निगम ने अपनी आवाज दी थी, सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था. हाल ही में इस फिल्म के संगीतकार अमाल मलिक ने बताया कि ‘मेरे ढोलना 3.0’ के लिए सोनू निगम को चुनना उनके लिए आसान नहीं था. अमाल ने खुलासा किया कि शुरुआत में सभी लोग सोनू निगम को इस गाने के लिए सही चॉइस नहीं मान रहे थे.

सोनू निगम को साइन पर हिचकिचाहट

अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात करते हुए अमाल ने कहा कि वो हर गाने के लिए सही आवाज चुनने पर बहुत सोचते हैं. उन्होंने बताया- लोग नहीं चाहते थे कि सोनू निगम जैसा महान सिंगर ‘मेरे ढोलना 3.0’ गाए. उन्हें शक था कि हमें सोनू निगम के साथ जाना चाहिए या नहीं. और आज देखिए, वो हर जगह हैं. एक गाना सब कुछ बदल देता है. सोनू निगम जैसे दिग्गज कलाकार को भी खुद को साबित करना पड़ता है. अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम जैसे लोग कहां खड़े हैं?

अमाल ने बताया कि भले ही भूषण कुमार, रिकॉर्ड लेबल की A&R टीम और फिल्म के डायरेक्टर उनके फैसले के साथ थे, लेकिन प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ और लोगों की राय अलग थी.

'अरिजीत की आवाज चाहते थे सब'

उन्होंने कहा- भूषण सर मान गए थे, A&R टीम मान गई थी, डायरेक्टर भी तैयार थे. लेकिन मार्केटिंग टीम और एक्टर की टीम से लोग सुझाव दे रहे थे कि ‘अरिजीत सिंह क्यों नहीं?’ या ‘विशाल मिश्रा क्यों नहीं?’ और मैं समझता हूं, क्योंकि ये तीनों मेरी लिस्ट में थे. लेकिन मुझे इस गाने के लिए थोड़ी ज्यादा दमदार आवाज चाहिए थी.

इसके बाद अमाल ने बताया कि उन्हें क्यों पूरा भरोसा था कि सोनू निगम ही इस गाने के लिए सबसे सही हैं. उन्होंने कहा- सोनू निगम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान हैं. उन्होंने ये गाना सिर्फ 45 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया. ये अब तक का सबसे मुश्किल गाना है जिसे मैंने दोबारा कंपोज किया. प्रीतम दा के ओरिजिनल गाने को मैंने नए अंदाज में बनाया. आखिर में जो सरगम है, कोई भी क्लासिकल सिंगर बता देगा कि लोग सोचेंगे इसे रिकॉर्ड करने में 5 घंटे लगे होंगे.

45 मिनट में हुआ गाना रिकॉर्ड

अमाल ने आगे बताया- हमने स्टूडियो रात 7 से 12 बजे तक बुक किया था. सोनू जी अमेरिका में शो करके सीधे रात 10 बजे आए और 10:45–11 बजे तक गाना पूरा कर दिया. इसके बाद सब लोग बोले- ‘वाह, क्या गाना है.’ लेकिन मजेदार बात ये है कि जब मैं उन्हें गाने के लिए चुन रहा था, तब लोग मुझे फिल्म से हटाने तक की बात कर रहे थे कि मैं उनकी नहीं सुन रहा. कई बार सिंगर चुनने की वजह से कंपोजर को ही बदल दिया जाता है.

