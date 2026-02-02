बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अक्सर अपनी दमदार रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए फैंस के बीच सुर्खियों में रहते हैं. आलिया का अपने पति रणबीर के लिए प्यार किसी से नहीं छिपा है. उन्होंने हमेशा एक्टर की तारीफ में कई सारी बातें कही हैं. अब आलिया ने हाल ही में अपनी छोटी सी फैमिली को लेकर कुछ बातें साझा कीं.

आलिया भट्ट ने लिखा खुद को लेटर

आलिया भट्ट ने अपने बचपन के वर्जन के लिए एक दिल छूने वाला लेटर लिखा है. जिसमें वो छोटी आलिया से कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिसका सपना उसने बचपन में देखा था और अब वक्त के साथ वो सपने पूरे होने के बाद, वो उसे समझा रही हैं. इसमें कुछ लाइफ एक्सपीरियंस भी शामिल है, जिसे उन्होंने दिल से लिखा और आगे बाकियों को भी प्रेरित किया.

आलिया ने अपने बचपन के वर्जन से कहा कि वो कभी भी सपने देखना ना छोड़े. अपनी मां सोनी राजदान की बात मानें और अपनी बड़ी बहन शाहीन भट्ट से खूब सारा प्यार करें क्योंकि वो आगे चलकर उनकी सबसे खास दोस्त बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने इसी बीच अपने पिता महेश भट्ट को भी वक्त देने की बात लिखी. आगे आलिया ने अपने पति रणबीर के लिए एक खास बात लिखी.

उन्होंने लिखा, 'डियर लिटल मी, उस स्कूल वाले बेवकूफ लड़के के लिए रोना बंद करो. वो इसके लायक भी नहीं है. मैं वादा करती हूं, एक दिन तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिलेगा. वही लड़का, जिस पर तुम्हें चुपके-चुपके क्रश था… वही आएगा. वो तुम्हें बहुत इज्जत से प्यार करेगा, सुकून देगा, हंसाएगा, तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह बनेगा. वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा और तुम्हें पूरी तरह जानता होगा, सब कुछ. जो चीज तुम हमेशा चाहती थी कि कोई तुम्हारे मन की बात बिना बोले समझ ले, वो लड़का ठीक वैसा ही करेगा. बस थोड़ा और रुक जाओ, सब बहुत अच्छा होने वाला है.'

बेटी राहा के लिए क्या बोलीं आलिया?

इसी लेटर में आलिया ने अपनी बेटी राहा के लिए भी एक प्यारी बात लिखी. उन्होंने अपने बचपन के वर्जन से कहा, 'तुम्हारे अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर दिन ऐसे होंगे जिनके लिए तुम बहुत-बहुत शुक्रगुजार रहोगे. वो सपना जो तुम देखते हो, अपने छोटे-से मिनी यू की देखभाल करने का, वो सच होने वाला है. तुम्हें दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत बेटी मिलने वाली है. तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो जाएगा, जितना तुम सोच भी नहीं सकती. वो छोटी वकील भी बनेगी, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो. बस उत्सुक बनी रहो, वही रहो जो तुम हो, क्योंकि तुमने जो खुद को बनाया है, उसी वजह से मैं आज मैं बन पाई हूं. और ये जगह सच में बहुत अच्छी है.'

बात करें आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की, तो एक्ट्रेस की दो फिल्में 'आल्फा' और 'लव एंड वॉर' रिलीज होनी है. जहां 'आल्फा' यश राज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, वहीं 'लव एंड वॉर' संजय लीला भंसाली की एपिक रोमांटिक-ड्रामा है, जिसकी शूटिंग फिलहाल जारी है.

