हीरो नहीं, इन फिल्मों में 'विलेन' बना स्टार, सोशल मीडिया पर लूटी लाइमलाइट

धुरंधर फिल्म ने अक्षय खन्ना को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है. हर ओर बस उनकी ही चर्चा है. वो हीरो रणवीर सिंह पर भारी पड़े हैं. इससे पहले भी कई फिल्मों में विलेन ने हीरो को टक्कर दी है. जानते हैं इंडस्ट्री के उन फेमस विलेन के बारे में, जो हीरो से ज्यादा लाइमलाइट में रहे.

अक्षय खन्ना-बॉबी ने विलेन बनकर लूटी लाइमलाइट (Photo: Instagram @akshaye_khanna_/iambobbydeol)
मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का स्वैग जिसने भी देखा वो उनका कायल हो गया है. सोशल मीडिया ट्रेंड्स में हीरो रणवीर सिंह नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना का बोलबाला है. यूजर्स का कहना है धुरंधर का पार्ट 1 अक्षय खन्ना के नाम रहा. रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त जैसे सितारों के बीच अक्षय खन्ना की इंटेंस एक्टिंग ने सबका ध्यान खींचा.

वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म के हीरो को विलेन ने ओवरशैडो किया हो. इससे पहले भी कई फिल्मों में विलेन ने लाइमलाइट लूटी है. जानते हैं इंडस्ट्री के ऐसे ही खलनायकों के बारे में...

बॉबी देओल
2023 में आई फिल्म एनिमल ने ऑडियंस के बीच गर्दा उड़ा दिया था. इसमें हीरो तो वैसे रणबीर कपूर थे, लेकिन सोशल मीडिया पर मूवी के गूंगे विलेन बॉबी देओल की चर्चा रही थी. अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा जमाल कुडू गाने में एंट्री को लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरीं. इस गाने पर बेशुमार रील्स बने. एनिमल में अबरार का रोल बॉबी के करियर का बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ. वो इंटरनेट सेंसेशन बन गए. रणबीर से ज्यादा वो ट्रेंड में रहे.

जयदीप अहलावत 
फैमिली मैन सीरीज के तीसरे पार्ट में जयदीप अहलावत की एंट्री हुई. रुकमा के रोल में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली. उनका शो में निगेटिव किरदार दिखा. मनोज वाजपेयी अपने रोल में हिट थे, उनकी एक्टिंग हमेशा की तरह दमदार थी. लेकिन विलेन के रोल में अपनी वर्सटैलिटी दिखाकर वो मनोज पर भारी पड़े.

रितेश देशमुख
फिल्म रेड 2 में रितेश देशमुख की एंट्री हुई. इससे पहले भी वो कई फिल्मों में ग्रे शेड रोल कर चुके हैं. रेस 2 में वो अजय देवगन के साथ सीधी टक्कर लेते दिखे. इंटरनेट पर अजय के मुकाबले रितेश का बोलबाला रहा.

शोले
कल्ट क्लासिक फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र लीड रोल में थे. लेकिन गब्बर सिंह के रोल में दिखे अमजद खान ने वाहवाही लूटी. गब्बर बने अमजद के डायलॉग आज भी मूवी लवर्स के बीच हिट हैं. उनकी गिनती इंडियन सिनेमा के आइकॉनिक विलेन में होती है. 

पद्मावत
दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की मूवी में रणवीर सिंह निगेटिव रोल में थे. वो अलाउद्दीन खिलजी बने थे. रणवीर का ट्रांसफॉर्मेशन, टशन, डायलॉग डिलीवरी हो या खूंखार अंदाज सब कुछ हिट रहा था. कहना गलत नहीं होगा कि उनका रोल शाहिद पर हावी था. 

अमरीश पुरी
मिस्टर इंडिया मूवी में दिग्गज एक्टर अमरीश पुरी ने विलेन मोगेंबो का रोल प्ले किया था. अनिल कपूर फिल्म के हीरो थे. लेकिन आज भी फिल्म का जिक्र होने पर सबकी जुबान पर मोगेंबो का नाम आता है. उन्होंने इस किरदार को इतना पावरफुल निभाया कि इंडियन सिनेमा के आइकॉनिक विलेन की लिस्ट में काबिज हो गए.

इन सबमें से आप किस विलेन के दीवाने रहे हैं?

---- समाप्त ----
