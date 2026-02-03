'रिश्ता खत्म होने का दर्द...' आमिर खान के भांजे ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी, इमरान बोले- डर और घबराहट...

आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने साल 2011 में अवंतिका मलिक से शादी रचाई थी. मगर कुछ ही सालों बाद उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थीं. इमरान भी मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहे थे. 2019 में दोनों ने अपनी शादी को खत्म कर दिया था. इमरान ने अब एक्स वाइफ अवंतिका संग अपने रिश्ते और तलाक पर बात की है.

किस हाल में थे इमरान?

इमरान खान ने बताया कि अवंतिका मलिक से अलग होने से पहले से ही वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे. मां की मदद से उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में पता चला था. इमरान खान बोले- तलाक से काफी पहले करीब 2016 के आसपास ही मुझे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. मैं अपने मन में जिस तरह खुद के बारे में सोचता था, वैसा असल जिंदगी में बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा था. मैं डर और बहुत ज्यादा घबराहट में जी रहा था.

'मुझे लगता था कि मैं बहुत शांत और 'चिल' रहने वाला इंसान हूं, लेकिन अंदर से मेरी कंडीशन खराब थी. जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मुझे समझ आया कि मैंने अपने मन में खुद की जो छवि बना रखी थी, वो सच नहीं थी. मैं उस चीज को बदलना चाहता था.ट

इमरान आगे बोले- जून 2016 से मैंने अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना शुरू कर दिया था. मैंने एनालिसिस किया और साल 2016, 2017 और 2018 के दौरान अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाया. एक पिता की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ मैं खुद को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था.

अवंतिका संग रिश्ते पर इमरान ने कही ये बात

इमरान ने बताया कि जब वो अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में लगे थे, तब उन्हें एहसास हुआ था कि एक्स वाइफ अवंतिका संग उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है. इमरान ने अपने रिश्ते पर आगे कहा- उस दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था. हमारा रिश्ता तब शुरू हुआ था जब हम काफी यंग थे. उस वक्त हमें जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि हम ये समझ पाते कि एक रिश्ते में क्या हेल्दी होता है और क्या अनहेल्दी.

'जब मेरे अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई, तब मैंने देखा कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं, जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे थे. किसी भी बदलाव के लिए हम दोनों की कोशिश जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था. तब मुझे समझ आया कि अगर मुझे खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक करना है, तो मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना ही होगा.'

इमरान खान ने ये भी क्लियर किया उन्होंने खुद को मेंटली हेल्दी ठीक करने के लिए पत्नी संग अलग होने का फैसला किया था. लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि वो तलाk की वजह से एंग्जाइटी में थे, मगर ये सच नहीं है.

इमरान अपने तलाक पर बोले- मैं किसी को दोष नहीं देता. मैं काफी समय से लोगों की नजरों से दूर था. जब मैं खुद सामने आकर कुछ नहीं बोल रहा था. तब मुझे लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं और चीजें उलझ गईं. कई लोगों को लगा कि मेरे तलाक की वजह से मैं मेंटली परेशान हूं, लेकिन सच तो ये है कि मेरी शादी के आखिरी कुछ साल मेरे लिए काफी बुरे साबित हुए थे.

'शादी को खत्म करने का फैसला मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इसके बाद ही मैं बेहतर हो पाया और लाइफ में ग्रो कर पाया. हम एक-दूसरे के साथ तो थे, लेकिन हमारे बीच कोई तालमेल नहीं था. हम एक दूसरे को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. मेरा मानना है कि रिश्ता खत्म करने से जो दुख या दर्द होता है, वो गलत और खराब माहौल में रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है.'

